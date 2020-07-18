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Песков рассказал о работе с Путиным

Песков рассказал о работе с Путиным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает Владимира Путина самым блестящим и самым влиятельным действующим государственным деятелем в мире, а свою работу с ним называет удачей в жизни.

"Стать пресс-секретарем, с моей точки зрения, самого блестящего государственного деятеля в мире, самого влиятельного государственного деятеля в мире действующего - это, конечно, удача в жизни", - сказал Песков в интервью "Авторадио".

Он отметил, что на этой должности у него есть уникальная возможность каждый день учиться - "учиться не по книгам, а в реальной жизни". "Это уникальная возможность ощущать себя в гуще процессов, которые имеют не только жизненно важное значение для нашей страны, но для всего мира. И одновременно с этим нести, конечно, свою долю ответственности, которая тоже немаленькая", - добавил пресс-секретарь президента.


Песков напомнил, что работает пресс-секретарем Путина с 2008 года: сначала как пресс-секретарь председателя правительства, а в 2012 году был переназначен пресс-секретарем президента.

# Политика
По материалам: ria.ru

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