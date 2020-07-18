Песков рассказал о сути своей работы

Лидия Мартынова

Авторадио

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью "" рассказал о своей работе.

"Общение с журналистами — в этом и заключается суть работы пресс-секретаря. Зачем нужен пресс-секретарь, который не общается с журналистами", — заявил он.

Песков высказал мнение, что представителям СМИ зачастую требуются разъяснения из-за обилия тем.

"Если журналист сам не понимает, в чем дело, чем продиктованы те или иные решения руководства страны, он не сможет квалифицированно рассказать об этом людям в своих материалах. И вот здесь работа пресс-секретаря — быть таким своеобразным буфером. Разумеется, президент не в состоянии каждый день отвечать на вопросы, хотя он достаточно открыт", — отметил он.

Песков напомнил, что президент требует от госслужащих готовности отвечать на вопросы и без излишней забюрократизированности реагировать на проблемы.

"Это требование также распространяется и на работу пресс-секретаря", — добавил он.