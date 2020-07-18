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Песков сравнил Путина и Эрдогана

Песков сравнил Путина и Эрдогана
Президенты России и Турции похожи, и поэтому им удается находить развязки в очень сложных ситуациях, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В интервью "Авторадио", которое опубликовано на сайте, Песков рассказал, что в ходе переговоров Владимир Путин конкретно ставит вопросы, и "имеет ввиду то, что говорит", а потом незамедлительно выполняет обещанное.

"(Президент РФ Владимир) Путин и (турецкий лидер Тайип) Эрдоган - в этом плане они похожи друг на друга, и поэтому им удается находить развязки в очень и очень сложных ситуациях", - сказал Песков. По его словам, это касается и сирийской проблематики.


"И тот, и другой отвечает за свои слова; и тот, и другой контролирует ситуацию; и тот, и другой способен принимать ответственные и быстрые решения, что они и делают", - отметил Песков, говоря о схожих чертах в стиле работы лидеров России и Турции.

# Политика
По материалам: ria.ru

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