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Под Киевом "скорая" попала в ДТП: трое пострадавших (фото)

Под Киевом "скорая" попала в ДТП: трое пострадавших (фото)

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Буче в субботу, 18 июля, в ДТП попал автомобиль «скорой помощи». Напомним, весной резонансное ДТП с участием спецавтомобиля произошло в Ивано-Франковске — там пострадали мать с ребенком.


Как сообщили в Патрульной полиции Киевской области, около 17:00 на Варшавской трассе автомобиль скорой Peugeot Boxer столкнулся с Volkswagen Tiguan.

По предварительной информации, пострадали 3 человека, всех их госпитализировали.

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На месте ДТП

В связи с инцидентом правоохранители напомнили водителям о приоритетном праве «скорой помощи» на проезд. Так, в соответствии с п.п. 3.2 Правил дорожного движения, в случае приближения транспортного средства с включенным синим проблесковым маячком или специальным сигналом водители других транспортных средств обязаны дать ему дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд.

Напомним, ночью 17 июля BMW столкнулась с машиной «скорой помощи» в Ужгороде. Тогда спецавтомобиль также спешил на вызов.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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