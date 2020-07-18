Президент Эстонии призвала Европу вооружаться против России и Китая

Лидия Мартынова

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, считает, что имея «непредсказуемых» соседей и партнёров, нужно быть хорошо подготовленным к любой ситуации, пишет russian.rt.com. В интервью немецкой газете Die Welt Кальюлайд призвала Европу активнее вкладываться в оборону и вооружаться против России и Китая: по ее мнению, европейцы должны сами иметь возможность постоять за себя в случае необходимости.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд находится у власти примерно столько же времени, как Дональд Трамп — и с тех самых пор она призывает Европу лучше вооружаться против России, пишет немецкая газета Die Welt.

В отличие от Германии, Эстония выполняет требование НАТО и тратит на армию 2% ВВП. В интервью изданию Кальюлайд рассказала, что из-за этого у неё возникает ощущение несправедливости. «2% ВВП для Эстонии — это не меньше, чем 2% для всех остальных стран», — подчеркнула президент Эстонии в беседе с журналистом Die Welt.

В то же время она подчеркнула, что пока неизвестно, будут ли американские войска, которые США намерены вывести из Германии, действительно размещены в Польше, так что сейчас нельзя говорить о том, что это решение Трампа — наказание для Берлина за невыполнение квоты НАТО по расходам. Кроме того, на данный момент своё влияние активно наращивает Китай, и в Азии есть другие проблемные регионы, поэтому США хватает трудностей. «Мы, европейцы, должны сами взять на себя ответственность и быть в состоянии защитить себя», — считает Керсти Кальюлайд.

По её мнению, чтобы излучать сигнал силы, нужны не только дипломатические, но и определённые военные мощности. Ситуация в том, что касается угроз, изменилась: «Россия непредсказуема», а кроме того, НАТО несёт ответственность и за часть Ближнего Востока, присутствуя в Афганистане и в Ираке, напомнила лидер Эстонии.

По её словам, развитие отношений с некоторыми государствами шло не в лучшую сторону. «Когда имеешь непредсказуемых партнёров, надо быть настолько же готовым, как и они, — убеждена Кальюлайд. — Численность и вооружений, и военных, которые десять лет назад присутствовали на восточном фланге НАТО только во время крупных российских учений, теперь стали нормой».

Что касается санкций в отношении России, президент Эстонии не считает их бессмысленными. По её замечанию, сейчас идёт седьмой год с тех пор, как Россия «аннексировала» Крым, однако в случае Эстонии понадобилось 50 лет, чтобы завершилась российская оккупация — поэтому в этом деле «очень важно стратегическое терпение».

Между тем, по словам Кальюлайд, терпение — не самая сильная сторона американского президента Дональда Трампа. Однако Европе приходится полагаться на США, потому что она вкладывает недостаточно средств в собственную оборону, подчеркнула Кальюлайд в интервью Die Welt.

Если говорить о присутствии США в Европе, неизвестно, что случится в будущем, но за последние годы оно не только не сократилось, но и, наоборот, увеличилось. Иногда слова политиков расходятся с их делами, но «мы научились с этим жить», заметила глава Эстонии.

По поводу запланированных санкций, связанных со строительством «Северного потока — 2», Кальюлайд заявила, что Эстония никогда не боялась честно говорить «нашим немецким друзьям», что в этом случае они ставят экономическую выгоду превыше безопасности. Если есть какая-то страна, которая на 70% зависима от поставок энергии из России, то это не вписывается в цель ЕС провести диверсификацию энергии и в то же время обеспечить надёжное энергоснабжение.

Также президент Эстонии отметила, что Китай — большая страна с огромной экономической мощью, и она долгое время тихо использовала свою силу. «Возможно, мы это просмотрели», — признала Кальюлайд. Однако ещё больше она беспокоится по поводу того, что во время вызванного коронавирусом кризиса европейские и в том числе эстонские граждане начали сомневаться в демократии. Некоторые считают, что Китай эффективнее справлялся с вирусом. При этом она подчеркнула, что тоталитарные режимы часто скрывают правду, потому что не доверяют собственным гражданам. «Наши граждане должны видеть преимущества того, что они являются свободными гражданами в демократической стране», — заявила глава Эстонии в интервью немецкой газете.

Во внешней политике она считает необходимым проявлять терпение, настойчивость и готовность к многостороннему сотрудничеству — «таковы инструменты, которыми мы располагаем, лучших у нас нет». Поэтому нужно использовать их на максимальном уровне, чтобы обеспечить безопасность в мире, в котором Китай отказывается участвовать в переговорах по разоружению вместе с США и Россией. Нельзя отчаиваться — надо учиться на опыте прежних соглашений тому, как удалось их достичь, заключает Кальюлайд в интервью Die Welt.

«Наша Керсти почувствовала себя политиком мирового масштаба. Однако, в то время, как Европа ищет пути к нормализации отношений на континенте, президент Эстонии призывает к новой гонке вооружений. Не уверен, что подобная воинственность найдет понимание у наших европейских партнеров и повысит рейтинг Эстонии на международной арене», — прокомментировал президентские откровения редактор выходящей в Таллине газеты «Столица» Александр Чаплыгин.