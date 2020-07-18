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Путин ведет переговоры предельно конкретно, заявил Песков

Путин ведет переговоры предельно конкретно, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин очень конкретно ведет переговоры и филигранно владеет дипломатией, но тон беседы в том числе зависит от отношений президента с его визави, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент Путин - очень конкретный человек, и при всем филигранном владении приемами дипломатии, самой изощренной дипломатии, он ведет переговоры предельно конкретно", - сказал Песков в интервью "Авторадио", опубликованном на сайте радиостанции.

По его словам, если речь идет не о визите вежливости и контактах ради вежливости, "президент конкретно ставит вопросы, и он имеет в виду то, что говорит". "И если он что-то обещает, он это делает незамедлительно", - добавил Песков.


"И конечно, когда происходит ситуация, когда со стороны Путина демонстрируется готовность быстро действовать, а со стороны собеседника это принимает все размытые формы, я не думаю, что Путин доволен. Потому что его понятие эффективности совсем другое - это договориться и быстро сделать", - уточнил пресс-секретарь президента.


Он также отметил, что общение на высшем уровне обусловлено целым рядом протокольных правил и правил дипломатии, чаще всего повестка дня согласовывается заранее, и президенты ведут переговоры, возглавляя свои делегации. "Практикуются и разговоры с глазу на глаз. И здесь характер и тон разговора во многом зависит от отношений президента с его визави. С кем-то он видится в первый раз, с кем-то имеет многолетний опыт диалога, и от этого зависит то, как будет развиваться диалог", - заметил пресс-секретарь главы государства.

# Политика
По материалам: ria.ru

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