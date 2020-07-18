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Среди моряков, похищенных пиратами у побережья Африки, шестеро украинцев, — МИД

Среди моряков, похищенных пиратами у побережья Африки, шестеро украинцев, — МИД

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

На борту захваченного пиратами в Гвинейском заливе танкера Curacao Trader находились шестеро граждан Украины.


Как сообщил журналистам начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций МИД Украины Максим Коваленко, всего в результате пиратского нападения были похищены 13 из 19 членов экипажа.

По словам дипломата в комментарии РБК-Украина, посольства Украины в Нигерии и Великобритании уже установили связь с судовладельцем Curacao Trader Shipping и оператором судна, шедшего под флагом Либерии.

Напомним, в марте 2020 года в Гвинейском заливе пираты захватили судно MSC TALIA F с украинцами на борту. Семерых удалось освободить 24 мая, а еще одного моряка — несколько дней спустя.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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