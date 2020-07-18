Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Суд отменил восстановление в должности мэра Черновцов: что происходит

Суд отменил восстановление в должности мэра Черновцов: что происходит

Суд отменил восстановление в должности мэра Черновцов: что происходит

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Кассационный суд принял решение отменить решения судов двух инстанций о восстановление в должности конфликтовавшего с горсоветом по поводу маршей ЛГБТ-сообщества мэра Черновцов Алексея Каспрука.


Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Кассационный административный суд Украины.

«В Кассационном суде отменили решение судов первой и апелляционной инстанции, которым Черновицкого городского голову восстановили в должности. Это дело отправили на повторное рассмотрение в суд первой инстанции», — сказано в сообщении.

Таким образом, к повторному рассмотрению дела в суде первой инстанции, отстранение от должности Алексея Каспрука остается законным.

Напомним, что 26 июля 2018 депутаты Черновицкого городского совета сняли с должности мэра Алексея Каспрука. За соответствующее решение проголосовали 29 депутатов, составляет более двух третей от депутатского состава городского совета.

В апреле прошлого года Черновицкий окружной административный суд отменил это решение и возобновил Каспрука в должности городского головы. Позже в ноябре того же года Апелляционный суд в Виннице подтвердил приговор суда первой инстанции и оставил в должности отстраненного прошлого года мэра Черновцов Алексея Каспрука.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что мэр другого города — Днепра — Борис Филатов рассказал о противоречиях, которых иногда наблюдаются в головах украинских избирателей.

16 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Любовный гороскоп на неделю с 20 по 26 июля 2020 года
Любовный гороскоп на неделю с 20 по 26 июля 2020 года
Силуанов оценил решение S&P по рейтингу России
Силуанов оценил решение S&P по рейтингу России
В Бразилии выявили более 34 тысяч новых случаев COVID-19
В Бразилии выявили более 34 тысяч новых случаев COVID-19
"Огнетушители не помогли": в Новосибирске иномарку потушили фекалиями
"Огнетушители не помогли": в Новосибирске иномарку потушили фекалиями
Американские богачи притворились бедными ради помощи
Американские богачи притворились бедными ради помощи
Песков оценил работу системы "президент-правительство" в России
Песков оценил работу системы "президент-правительство" в России
В России захотели запретить несерийные малые самолеты
В России захотели запретить несерийные малые самолеты
Что пишут в Телеграме: 17 июля
Что пишут в Телеграме: 17 июля
Зурабишвили — против «любых попыток дискредитировать Центр Лугара»
Зурабишвили — против «любых попыток дискредитировать Центр Лугара»
Татьяна Лазарева вспомнила о своем браке в 25 лет: "Это была чудовищная ошибка"
Татьяна Лазарева вспомнила о своем браке в 25 лет: "Это была
Шествие «Бессмертного полка» снова перенесут
Шествие «Бессмертного полка» снова перенесут
Очередной банк лишился лицензии ЦБ
Очередной банк лишился лицензии ЦБ

Топ на сегодня

В России зафиксирован вирус африканской чумы свиней
В России зафиксирован вирус африканской чумы свиней
Племянница Трампа нашла у него психопатию
Племянница Трампа нашла у него психопатию
В Чили произошло землятресение магнитудой 5,9
В Чили произошло землятресение магнитудой 5,9
Шестое чувство предупреждает об опасности: 5 верных признаков
Шестое чувство предупреждает об опасности: 5 верных признаков
Российских нефтяников заставят платить больше
Российских нефтяников заставят платить больше

Еще по теме

В Черновцах эпидемия ОРВИ на неделю сорвала уроки в школах
Апелляционный суд оставил под арестом мэра Торецка
Высший админсуд позволил руководству не увеличивать прожиточный минимум
В Черновцах из-за ОРВИ в школах начались внеплановые «каникулы»