Суд отправил под домашний арест водителя, напавшего на патрульного полицейского в Киеве

Лидия Мартынова

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Киеве следователи объявили о подозрении киевлянину, который применил силу к патрульному полицейскому. Напомним, весной в Николаеве суд вынес шокирующе мягкий приговор хулигану, сломавшему челюсть полицейскому.

Инцидент произошел на проспекте Степана Бандеры, где сотрудники патрульной полиции остановили Audi за нарушение ПДД.

При составлении административного протокола водитель и начал проявлять агрессию. Так, в ответ на предложение патрульного пройти тест на содержание алкоголя в крови тот ударил его в грудь и по лицо.

Инцидент закончился задержанием 31-летнего киевлянина, сообщили в полиции. Оболонский районный суд столицы уже избрал правонарушителю меру пресечения в виде домашнего ареста. В дальнейшем ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Подозреваемый

Напомним, в конце июня в Одессе мужчина забрызгал газом правоохранителей прямо в отделе полиции.

