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Темное дело: с ветерана АТО "Пумы" сняли электронный браслет

Темное дело: с ветерана АТО "Пумы" сняли электронный браслет

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Суд снял электронный браслет и все обязательства с подозреваемой в покушении на бизнесмена из Ивано-Франковской области Михаила Чекурака участницы АТО Инны Грищенко (позывной «Пума»). Об этом УНН заявил адвокат Виталий Ковальчук.


Напомним, в апреле Печерский суд Киева оставил под стражей ветерана Владислава Грищенко (позывной «Буча»), также подозреваемого в покушении на этого бизнесмена. Тогда же было решено продлить срок предварительного расследования по делу покушения.

Перед этим же адвокат со ссылкой на данные судебно-медицинской экспертизы заявил, что 61-летний Михаил Чекурак умер по естественным причинам.

Стоит отметить, что супруги Грищенко также фигурировали в материалах по делу убийства журналиста Павла Шеремета.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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