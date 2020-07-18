Уличные протесты в Белоруссии — должна ли власть их опасаться?

Анастасия Иванова

Пожалуй, впервые за долгие годы президентская кампания в Белоруссии стала приобретать острый характер задолго до основного дня голосования. Современные информационные технологии уже позволили оппонентам действующей власти создать серьезный уровень напряженности в обществе не только в столице, но и по всей стране. Этот факт в очередной раз подтвердили события 14 июля, когда по многим городам Белоруссии прокатилась волна протестных акций, формально приуроченных к отказу в регистрации в качестве кандидатов в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

Организовались белорусские граждане довольно быстро — в течение одного дня, после того как в социальных сетях и телеграм-каналах стал распространяться призыв выйти на улицы в 19 часов по местному времени. Как оказалось позже, властям не помогли ни превентивные аресты местных блогеров и администраторов телеграм-каналов, ни официальные предупреждения об административной и уголовной ответственности за несанкционированные акции, ни многочисленные заявления местных чиновников и правоохранителей. Негодование части белорусского общества, негативно настроенной против политического режима Александра Лукашенко, в очередной раз выплеснулось сначала в мирный протест, а затем и в открытое противостояние с милицией.

Протестные акции прошли во многих белорусских городах, но наиболее массовыми они были в Минске, Бресте, Гомеле, Гродно и Могилеве. При этом еще один областной город — Витебск, практически не участвовал в происходящем, по всей видимости, в связи с предстоявшим приездом туда 15 июля белорусского лидера. Происходящее в тот вечер во многом походило на предыдущий массовый протест 19 июня — последний день сбора подписей за претендентов на пост главы государства. Однако тогда у недовольных не было официального мотива выступать против властей, чего нельзя было сказать о 14 июля.

Как известно, в это день Центральная избирательная комиссия Белоруссии провела заседание по вопросу о регистрации кандидатов в президенты. В результате их семи подавших документы претендентов ЦИК зарегистрировал только пятерых. Кандидатами стали ныне действующий президент Александр Лукашенко, активистка Светлана Тихановская (жена находящегося под арестом блогера Сергея Тихановского), бывший депутат парламента Анна Канопацкая, председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев. Одновременно бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, считающийся одним из главных соперников Лукашенко, не был зарегистрирован. ЦИК отказал ему в связи с несоответствиями в декларации о доходах и имуществе, а также из-за якобы участия иностранной организации в его избирательной кампании. С предложением не регистрировать Бабарико в качестве кандидата в президенты выступила сама председатель Центризбиркома Лидия Ермошина. В частности, она зачитала письмо из Комитета госконтроля Белоруссии, в котором утверждается, что экс-банкир руководил отмывавшей деньги преступной группой. При этом Ермошину ничуть не смутил тот факт, что находящийся с июня под стражей Бабарико до суда не может считаться виновным в совершении каких-либо преступлений. Примечательно в данном случае и то, что за день до данного заседания юристы штаба экс-банкриа Илья Салей и Максим Знак побывали в ЦИК, где ознакомились с результатами проверки поданных ранее документов. По их словам, Центризбирком получил ответы на все сделанные с его стороны запросы и поэтому, «в соответствии с полученными ответами, сведения, содержащиеся в названных документах, в том числе в декларации о доходах и имуществе Виктора Бабарико, соответствуют действительности». Таким образом, никаких оснований для отказа в регистрации бывшего главы Белгазпромбанка на 13 июля не было.

Еще один претендент — экс-помощник Лукашенко Валерий Цепкало не прошел регистрацию в связи с тем, что не смог собрать в поддержку своего выдвижения более 100 тыс. достоверных подписей. При этом из поданных им более 160 тыс. подписей ЦИК забраковал почти 90 тыс., что является крайне странным результатом, учитывая то, что их сбор шел на одних и тех же пикетах, что и у других кандидатов, которые были зарегистрированы. Кроме того, Цепкало поставили в вину то, что в декларации о доходах и имуществе его супруги были указаны недостоверные сведения, которые имеют существенное значение.

Действия Центризбиркома, которые были довольно предсказуемы на фоне последних событий вокруг двух главных конкурентов Лукашенко на предстоящих выборах, формально и стали поводом для массовых акций 14 июля. При этом стоит отметить, что они уже изначально не планировались как абсолютно мирные протесты. Так, среди призывов, появившихся в тот день в телеграм-каналах, например, находящегося в Польше блогера Степана Путило (НЕХТА), оказалась «памятка», в которой протестующим рекомендовалось становиться в так называемую «сцепку», которая бы позволила противостоять милиции, одевать маску или балаклаву, а также держаться всем вместе. Но самым главным было следующее — «Если же ты видишь, как других протестующих пытаются задерживать менты в форме или без — помогай им защищаться!».

Перед началом протестов о своем желании в них участвовать заявили, согласно онлайн опросам, более 54 тыс. человек. Однако на практике организаторам так и не удалось собрать по всей Белоруссии действительно многотысячные толпы демонстрантов. Так, в Бресте цепь из людей была лишь на несколько сотен метров, а групп более чем 20−50 человек нигде в городе замечено не было. В Гомеле колонна демонстрантов собрала около 100 активистов, а в Гродно на площадь пришло около 300 протестующих, которые хлопали и иногда кричали известный среди националистов лозунг «Жыве Беларусь!».

Не удивительно, что наиболее острые протесты прошли в Минске. Как заявили позже в ГУВД Мингорисполкома, «в стихийных акциях в белорусской столице участвовали порядка 2 тыс. человек», с которыми «сотрудники органов внутренних дел проводили разъяснительную работу». При этом назвать точное количество протестующих на самом деле сложно, так как люди выходили в разных районах города, а не только в центре. Более того, как только в одном месте начинались задержания, протестующие рассредоточивались и собирались уже в другой части улицы или района.

Во время протестов, участники выстраивались в «цепи солидарности», проезжающие мимо автомобили сигналили, а люди в ответ хлопали в ладоши. Периодически можно было слышать лозунги «Позор!» и «Уходи!», а когда происходили задержания, протестующие скандировали «Милиция с народом!».

Вместе с тем, особенностью нынешних акций стали стычки пришедших на них с милицией. Протестующие не только сопротивлялись задержаниям и пытались отбить своих коллег, но и в ряде случае специально провоцировали правоохранителей. В итоге, как сообщили в МВД Белоруссии, в Минске «во время пресечения несанкционированных массовых мероприятий пострадали сотрудники ОМОН». По информации ведомства, в результате потасовки шесть милиционеров получили травмы, а четверо из них были госпитализированы. С дугой стороны, правозащитные организации сообщили о множественных травмах у протестующих, в том числе, сломанной руке у 58-летней женщины.

Несмотря на немногочисленность в масштабах страны акции 14 июля, силовики задержали более 300 человек, в том числе и присутствовавших на протесах представителей негосударственных СМИ и даже гражданина США. Примечательно, что последний после того, как в дело вмешалось американское посольство, был отпущен без составления протокола, чего нельзя сказать об арестованных гражданах России.

Более того, Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по ст.342 УК «по факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок на территории Минска, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников внутренних дел». Как заявил на следующий день начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков, «многие граждане пытались спровоцировать драку с сотрудниками органов внутренних дел», в результате чего в «отношении 115 граждан в настоящее время составлены административные протоколы» и «проводятся мероприятия по установлению всех нарушителей». И сегодня нельзя сомневаться, что многие из тех, кто участвовал в акции 14 июля не только получат административные штрафы, но и вполне реальные сроки.

Необходимо отметить, что все действия силовиков 14 июля, как и во время прошлых акций протеста, не стали препятствием для того, чтобы волнения продолжились на следующий день. 15 июля в Минске у ЦИК выстроилась огромная очередь из желающих подать жалобу, которая позже вновь переросла в стихийные очаги протеста. В итоге, белорусские правоохранители снова применили силу и провели задержания тех, кто стоял в очереди, а также несколько человек, хлопавших в ладоши на улице.

Происходящее в последние месяцы в Белоруссии многие уже назвали новым словом в политической жизни республики. Появления массовых акций протеста, которые бы не имели единого организационного центра, представляется нетипичным явлением для страны, где политические баталии, как правило, протекали только в Минске и только под непосредственным руководством лидеров националистически настроенной оппозиции. При этом стоит отметить, что в конце 1990-х годов они были куда более масштабными и кровопролитными. Но даже тогда протестующим не удалось сменить власть в стране и только ожесточило государство в отношении оппозиции. Нынешнее же протестное движение и реакция на него со стороны властей и вовсе выглядит двояко.

С одной стороны, в акциях протеста участвует крайне небольшое количество человек, которые на самом деле не представляют опасности для существующего в Белоруссии политического режима. При этом, как не стараются их организаторы, находящиеся сегодня в онлайн режиме за пределами республики, число недовольных белорусов, которые бы выходили на улицу, не растет. Своими действиями белорусские власти сумели «размазать» протестные выступления на несколько месяцев, фактически не допустив их всплеска в одном месте и в одно время. Всем тем, кто так или иначе сегодня недоволен существующим положением вещей, по сути, было предложено сначала выразить свой протест в ходе сбора подписей, затем во время арестов потенциальных кандидатов и сейчас при отказе в регистрации Бабарико и Цепкало. При этом остроту негодования части общества властям Белоруссии удалось несколько раз погасить весьма простым и действенным способом — арестами лидеров протестов, а также многочисленными административными и уголовными делами в отношении наиболее активных участников акций. Теперь многие из тех, кто был готов протестовать 9 августа, в случае победы на выборах Александра Лукашенко, лишний раз задумаются над тем, стоит ли выходить на улицу, где есть реальный риск быть задержанным правоохранителями. Тем самым метод кнута стал главным инструментом в руках официального Минска, стремящегося не допустить разрастания в стране протестного движения. И, по всей видимости, его эффективность оказалась довольно высока.

С другой стороны, действуя жесткими методами, руководство Белоруссии все еще рискует получить эффект, обратный от ожидаемого. Вне зависимости от того, какое количество людей сегодня продолжает выходить на улицы, на фоне транслируемых задержаний и избиения простых граждан, в белорусском обществе вполне может исчезнуть иллюзия относительно того, что с властью можно вести мирный и конструктивный диалог. Если в прошлые годы информация о происходящем в стране распространялась довольно слабо, а государственные СМИ безраздельно властвовали в медийном пространстве республики, создавая необходимую для руководства картинку, то в настоящее время ситуация кардинальным образом изменилась. Из-за распространения современных информационных технологий, телеграм-каналов и социальных сетей, у простого белоруса отношение к существующему в стране режиму, который в интернет-пространстве представляется не иначе как диктатура, начинает постепенно меняться. Это, в свою очередь, способно привести к тому, что значительная часть нынешнего электората Александра Лукашенко рано или поздно будет им потеряна. Конечно, это не означает, что белорусы решат выйти на улицы и стать участниками переворота, но легитимность нынешней власти вполне может пошатнуться.

Кроме того, нельзя забывать, что нынешние жесткие меры реагирования на протесты могут серьёзным образом ухудшить взаимоотношения официального Минска и международного сообщества, реакция которого на происходящее сегодня в Белоруссии крайне негативная. В отличие от России, которая как и ранее, официально абстрагировалась от происходящего, назвав президентские выборы внутренним делом республики, Евросоюз и США резко выступили против нынешних действий белорусских властей. И это при том, что в последние годы Вашингтон и Брюссель закрывали глаза на ситуацию в Белоруссии, стремительными темпами налаживая отношения с Лукашенко, и были готовы делать это и дальше, если бы руководство республики провело нынешнюю кампанию без особых эксцессов. Однако теперь не реагировать на происходящее в Белоруссии западные партнеры Минска не могут. Со стороны США и ЕС уже прозвучали не просто призывы выпустить всех арестованных оппонентов Лукашенко и провести открытые выборы, но и заявления о возможности введения новых санкций в отношении республики и ее руководства. Одновременно, была озвучена и возможная заморозка всего того, что уже было достигнуто между сторонами, и даже посол США, который должен был прибыть в республику летом текущего года после 12 лет своего отсутствия, пока остается на родине. И то, приедет ли он в белорусскою столицу, или в Вашингтоне решат не торопиться, полностью зависит от событий ближайших нескольких недель.

В целом же сегодня окончательно не ясно, как официальный Минск планирует выходить из сложившейся ситуации после 9 августа. Несмотря на то, что большинство аналитиков склонны считать, что массовых протестов не будет ни до, ни во время, ни тем более после выборов, любые действия белорусских властей могут сыграть против них в краткосрочной перспективе. Конечно, привести к государственному перевороту нынешние акции не способны, так как большинство общества не считает необходимым менять существующую стабильность на непонятные обещания «жить как в Европе». Однако, с точки зрения сохранения легитимности белорусской власти, а также отношения к ней со стороны международного сообщества, продолжающиеся сегодня по стране протесты действительно опасны для руководства республики.

Наталья Григорьева

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