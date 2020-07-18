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В США одобрили продажу Украине 16 катеров по миллиарду гривен за штуку

В США одобрили продажу Украине 16 катеров по миллиарду гривен за штуку

Власти США одобрили продажу Украине 16 патрульных катеров Mark VI и оснащения к ним. На данный момент шесть катеров уже готовятся к отправке в Киев в рамках «помощи по соответствующим программам».

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на своей странице в социальной сети Twitter.

«США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования. Это поможет противостоять имеющимся и потенциальным угрозам в Черном и Азовском морях. Я признателен американским партнерам, которые поддерживают Украину!» — рассыпался в благодарностях Кулеба.

Он проинформировал также, что первые шесть катеров, которые готовятся к отправке на Украины будут получены в рамках «помощи по соответствующим программам», а остальные суда страна приобретет за средства из оборонного бюджета.

О планах Пентагона предоставить Украине дополнительную военную помощь стало известно в марте, а до этого, в январе, также стало известно, что Белый дом не собирается сокращать военную помощь Украине по линии Госдепартамента.

Госсекретарь США Майк Помпео на встрече в Киеве с тогдашним главой МИД Украины Вадимом Пристайко заявил, что Киев получит от Вашингтона «полную поддержку в борьбе с российской агрессией».

Кулеба заявил, что рад растущему доверию между США и Украиной. По его словам, эта поддержка и реформа оборонной промышленности и сектора безопасности и обороны поможет Украине «развить современные, оперативно совместимые с НАТО Вооруженные силы, способные эффективно противостоять российской агрессии».

Между тем, стоит отметить, что американские «дары» влетят Киеву, что называется, «в копеечку». В то время как США не только не потратятся на утилизацию старых катеров, но еще на этом заработают.

Как сообщало ИА Newstes, цена сделки уже известна — она составляет 600 миллионов долларов, что эквивалентно почти 16,45 млрд гривен. Таким образом каждый катер обойдется Киеву более, чем в миллиард гривен.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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