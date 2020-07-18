Владимир Квачков: «Схиигумен Сергий — наш патриарх Московский»

Влада Некрасова

Основатель запрещенного в России «Народного ополчения имени Минина и Пожарского» Владимир Квачков провозгласил новым патриархом Московским и всея Руси бывшего схиигумена Сергия (Романова).

Квачков и Сергий встретились в захваченном Сергием и его сторонниками Среднеуральском женском монастыре, куда Квачков приехал отмечать память семьи Николая II. Сергий благословил Квачкова на «защиту России». Квачков объявил Сергия «народным» патриархом Московским и всея Руси. Он сравнил Сергия с патриархом Гермогеном, духовным лидером освободительной борьбы русского народа в период Смутного времени.

«С нами есть патриарх Сергий, с нами есть государь (Николай II. — ИА Newstes) на небесах. Кто на ны теперь?» — заявил Квачков.

«Многие офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, солдаты, матросы, генералы и адмиралы понимают: Россия подошла к краю пропасти. Мы подошли к точке: или России быть великой православной державой, или ей не быть вообще», — сказал Квачков.

Он добавил: вслед за объявленной Сергием «духовной войной» в Россию пришла «война мирская». «Армию» для этой «войны» начнут набирать в Среднеуральском женском монастыре.

В своем видеообращении Квачков называет себя православным монархистом. В 2005 году, когда монархист Квачков неудачно баллотировался в депутаты Госдумы, его избирательной кампанией руководил либеральный политтехнолог Станислав Белковский.