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Врио Хабаровского края назначат либерал-демократа, Жириновский знает дату

Врио Хабаровского края назначат либерал-демократа, Жириновский знает дату
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский в эфире одной из радиостанций пояснил, что президент РФ Владимир Путин подпишет указ о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края 20 июля, сообщает NEWS.ru.

Он уточнил, что регион вновь возглавит представитель его партии.

"Мне сказали, что в понедельник президент подпишет указ. Нам обещали, что якобы это будет представитель ЛДПР, другие пока, вроде бы, не рассматриваются", – заявил Жириновский.


Лидер либерал-демократов добавил, что, если суд освободит Фургала, он будет настаивать на восстановлении его в должности.

# Политика
По материалам: ria.ru

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