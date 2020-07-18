Врио Хабаровского края назначат либерал-демократа, Жириновский знает дату

Алексей Вольцев

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский в эфире одной из радиостанций пояснил, что президент РФ Владимир Путин подпишет указ о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края 20 июля, сообщает NEWS.ru.

Он уточнил, что регион вновь возглавит представитель его партии.

"Мне сказали, что в понедельник президент подпишет указ. Нам обещали, что якобы это будет представитель ЛДПР, другие пока, вроде бы, не рассматриваются", – заявил Жириновский.

Лидер либерал-демократов добавил, что, если суд освободит Фургала, он будет настаивать на восстановлении его в должности.