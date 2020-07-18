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Запросы депутатов Госдумы могут начать публиковать до 3 августа

Запросы депутатов Госдумы могут начать публиковать до 3 августа
Публиковать депутатские запросы в интернете могут начать до ухода Госдумы в отпуск, сказала РИА Новости глава комитета ГД по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

Отпуск депутатов Госдумы в 2020 году начнется 3 августа.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что все запросы депутатов нижней палаты парламента будут публиковаться в открытом доступе.


ЕР в Госдуме Сергей Неверов предложил публиковать запросы, направляемые парламентариями в различные инстанции. Он отметил, что такая мера позволит избирателям понимать, какими темами интересуется тот или иной депутат и в чьих интересах он действует, а значит, сделает работу депутата более прозрачной и открытой.

"Как только подходы будут согласованы и утверждены, оперативно будет налажена система. Рассчитываем, что до ухода в отпуск депутаты уже смогут воспользоваться новым форматом", - сказала Савастьянова.

В пятницу на заседании комитета обсудили предложения по процедуре публикации депутатских запросов. Эти предложения будут направлены на обсуждение во фракции, а затем председателю Госдумы Вячеславу Володину, отметила Савастьянова.

# Политика
По материалам: ria.ru

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