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Акция в поддержку Фургала в Хабаровске завершилась без происшествий

Акция в поддержку Фургала в Хабаровске завершилась без происшествий

Вторая за 19 июля несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала завершена.

По данным правоохранительных органов, в вечернем шествии приняли участие 200 человек, на площади Ленина у здания правительства находились около 100 человек. Акция завершилась без происшествий.

В других городах региона также состоялись несогласованные акции в поддержку Фургала, о происшествиях там также информации нет.

Как сообщало ИА Newstes, жители Хабаровска 19 июля в 19.00 по местному времени (11.00 мск) во второй раз за день вышли на площадь имени Ленина у здания правительства. Ранее сегодня жители Хабаровска уже приходили для проведения очередного митинга, однако через полтора часа разошлись и снова собрались вечером. По словам собравшихся, они намерены проводить акции в поддержку арестованного по обвинениям в организации убийств предпринимателей Фургала каждый день.

Правоохранители задержали Сергея Фургала в рамках расследования преступлений ОПГ, действовавшей в 2004—2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. 10 июля его арестовал суд в Москве. По версии правоохранительных органов, Фургал организовал покушение на убийство, а также убийства предпринимателей.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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