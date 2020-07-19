Башар и Асма Асад проголосовали на выборах в парламент Сирии

Лидия Мартынова

Выборы в Народный совет проходят 19 июля в Сирии. Участие в голосовании на третьих с начала войны выборах в парламент приняли президент Сирии Башар Асад и его жена Асма Асад. Как отмечает пресс-служба президента Сирии, они проголосовали на избирательном участке в Министерстве по делам президента в Дамаске.

Изначально голосование должно было пройти в апреле, но из-за коронавируса его перенесли на июль.

В высший орган законодательной власти выбирают 250 депутатов. Избирательные участки открылись в 8.00 и будут открыты до 20.00, однако при высокой явке время голосования могут продлить. Парламентские выборы в Сирии проводятся прямым тайным голосованием каждые четыре года.

По итогам выборов 2016 года большинство в Народном совете принадлежит «Национальному прогрессивному фронту», который возглавляет партия «Баас» под руководством Асада. В этом году правящая «Баас» демократизировала процесс выбора кандидатов, в частности центральное руководство отказалось от их выдвижения в пользу решений регионов на конференциях отделений. Считается, что у блока, включающего «Баас» и Прогрессивный национальный фронт, есть все шансы снова забрать большинство мест в новом парламенте.