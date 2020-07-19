Боевики и добровольцы могут пополнить ряды азербайджанской армии

Влада Некрасова

После обострения вооруженного конфликта на границе Азербайджана и Армении о желании добровольно вступить в ряды вооруженных сил заявили 38 тысяч граждан Азербайджана. Об этом сообщила Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу республики.

В ведомстве уточнили, что «заявления поступали в электронном виде в центральный аппарат, а также в ходе личных визитов в местные управления отделы и подразделения службы». Заявления в службе зарегистрировали.

«АзерТадж» в свою очередь сообщает, что проживающие в России азербайджанцы изъявляют желание записаться в ряды ВС Азербайджана. «Многочисленные обращения» поступают в посольство республики.

Отмечается, что в посольстве поблагодарили добровольцев «за патриотическую и решительную позицию» и отметили, что в настоящее время «нет необходимости в привлечении дополнительной живой силы в армию».

Накануне стало известно, что на поддержку армии Азербайджана турецкими военными могут быть направлены боевики из числа представителей сирийской оппозиции.

«Турция готовит переброску боевиков из так называемой Сирийской свободной армии в Азербайджан», — сообщил ТАСС со ссылкой на курдское агентство «Фират».

С этой целью в Джендерисе, Раджу и Африне открылись пункты записи наемников. Отмечается, что контракт с боевиками будут заключать на полгода, каждый из них за месяц получит $ 3,5 тыс.

Как сообщало ИА Newstes, на армяно-азербайджанской границе в Товузском и Тавушском районах с 12 июля происходят столкновения. Стороны сообщают, что в результате боев погибли 12 азербайджанских и четверо армянских военных. Со стороны Азербайджана погиб, в частности, генерал-майор Полад Гашимов. Со стороны Армении погиб мирный житель.

Утром 19 июля пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян подтвердила, что за время обострения конфликта «во время боев на северо-восточном участке границы» силы Армении с использованием БПЛА армянского производства «подбили три танка противника».

До этого Минобороны Азербайджана назвало дезинформацией сообщение об уничтожении танка. В минобороны заявляли, что азербайджанская «бронетехника не находится на переднем крае».