Ереван увидел в угрозах Баку признаки преступления против человечности
Заявление официального представителя Минобороны Азербайджана о возможном нанесении ракетного удара по Армянской АЭС является угрозой совершения террористического акта с признаками преступления против человечности и оно должно получить соответствующий международный ответ. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в ходе состоявшейся накануне, 18 июля, встречи с руководящим составом Министерства обороны и Генштаба Вооружённых сил Армении. На ней присутствовал также министр иностранных дел республики Зограб Мнацаканян.
Глава армянского правительства также коснулся вооружённого конфликта на северо-восточном участке границы с Азербайджаном, заявив, что армия соседней республики «решила нанести удар в том направлении, которого мы должны были ожидать меньше всего».
По его словам, предпринятая военно-политическим руководством Азербайджана «провокация также имеет гораздо более широкий геополитический контекст».
Как сообщало ИА Newstes, 16 июля в Министерстве обороны Азербайджана заявили о возможности нанесения «высокоточного ракетного удара по армянской атомной электростанции». Угроза была озвучена главой пресс-службы военного ведомства Вагифом Даргяхлы. «Армения не должна забывать о том, что новейшие ракетные системы, которые находятся на вооружении Вооруженных сил Азербайджана, способны нанести точный удар по Мецаморской АЭС, что будет катастрофой для Армении», — сказал он. Даргяхлы выступил со столь грозным предупреждением в ответ на якобы «сообщения о возможности нанесения Арменией удара по плотине Мингечевирского водохранилища». Однако, где именно были опубликованы или прозвучали подобные угрозы водохранилищу с армянской стороны, он не уточнил.
Армянская АЭС (ААЭС), единственная в регионе Южного Кавказа, расположена возле города Мецамор — примерно в 30 км к западу от Еревана. Она была введена в строй в 1980 году. На станции установлено два атомных энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440. В настоящее время функционирует только второй блок ААЭС, обеспечивая около 30−35% годовой выработки электроэнергии в республике.
Напомним, 12 июля на границе двух закавказских республик, в районе Тавушской области Армении и Товузского района Азербайджана, произошёл крупный вооружённый инцидент. По версии армянского военного ведомства, азербайджанские военнослужащие предприняли попытку нарушения государственной границы на автомобиле УАЗ. После предупреждения с армянской стороны азербайджанские военные, оставив автомобиль, вернулись на свои позиции, после чего противник открыл артиллерийский огонь, попытавшись захватить армянский опорный пункт. Однако ответным огнём азербайджанские военнослужащие были отброшены с занимаемых позиций, понеся потери в живой силе. Минобороны Азербайджана сообщило о двенадцати погибших военных со своей стороны. Армения признала гибель четырёх военнослужащих. Обе стороны заявляют о нанесении противнику серьёзного урона в живой силе и технике, уничтожении огневых точек и командных пунктов. Армянские СМИ утверждают о занятии вооружёнными силами республики новых боевых позиций на границе с Азербайджаном.