Ереван увидел в угрозах Баку признаки преступления против человечности

Анастасия Иванова

Заявление официального представителя Минобороны Азербайджана о возможном нанесении ракетного удара по Армянской АЭС является угрозой совершения террористического акта с признаками преступления против человечности и оно должно получить соответствующий международный ответ. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в ходе состоявшейся накануне, 18 июля, встречи с руководящим составом Министерства обороны и Генштаба Вооружённых сил Армении. На ней присутствовал также министр иностранных дел республики Зограб Мнацаканян.

«Несколько дней назад официальный представитель Минобороны Азербайджана просто объявил, что их страна может нанести ракетный удар по Мецаморской АЭС. Армения может обеспечить свою безопасность, в том числе Мецаморской АЭС, но это такое заявление, которое следует однозначно рассматривать как угрозу совершения теракта с признаками преступления против человечности. О оно должно получить соответствующий международный ответ», — сказал Пашинян.

Глава армянского правительства также коснулся вооружённого конфликта на северо-восточном участке границы с Азербайджаном, заявив, что армия соседней республики «решила нанести удар в том направлении, которого мы должны были ожидать меньше всего».

«Цель была одна — неожиданным ударом материализовать миф о непобедимости азербайджанской армии, военным успехом сокрушить морально-психологическое состояние армянской стороны и уже в такой ситуации нанести удар по Республике Арцах (армянское историческое название Нагорного Карабаха. — Ред.). Вооружённые силы Армении, однако, продемонстрировали исключительно высокий уровень боеготовности, не только обеспечив неприкосновенность границ Армении, но и разрушив миф о боеспособности азербайджанской армии, который на протяжении полутора десятилетий создавался действующим президентом Азербайджана. Этими действиями Азербайджан также нанёс значительный ущерб странам, с которыми активно сотрудничает в военно-технической сфере, поскольку в течение этой последней недели наша армия уничтожила такие виды вооружения, которые во всем мире считаются непоражаемыми. Однако самым удивительным в этой истории является пренебрежительное отношение военно-политического руководства Азербайджана к жизням собственных солдат, которых отправляют на предсказуемую смерть, даже когда поставленная перед ними задача явно неосуществима», — сказал Пашинян.

По его словам, предпринятая военно-политическим руководством Азербайджана «провокация также имеет гораздо более широкий геополитический контекст».

«Азербайджанская пропаганда, пытаясь скрыть провал, начала развивать тезис о том, что ВС Армении дислоцированы так, чтобы разрушить и вывести из строя международную энергетическую инфраструктуру, которая начинается из Азербайджана. Это делается для того, чтобы представить Армению в качестве глобальной угрозы», — отметил премьер.

Как сообщало ИА Newstes, 16 июля в Министерстве обороны Азербайджана заявили о возможности нанесения «высокоточного ракетного удара по армянской атомной электростанции». Угроза была озвучена главой пресс-службы военного ведомства Вагифом Даргяхлы. «Армения не должна забывать о том, что новейшие ракетные системы, которые находятся на вооружении Вооруженных сил Азербайджана, способны нанести точный удар по Мецаморской АЭС, что будет катастрофой для Армении», — сказал он. Даргяхлы выступил со столь грозным предупреждением в ответ на якобы «сообщения о возможности нанесения Арменией удара по плотине Мингечевирского водохранилища». Однако, где именно были опубликованы или прозвучали подобные угрозы водохранилищу с армянской стороны, он не уточнил.

Армянская АЭС (ААЭС), единственная в регионе Южного Кавказа, расположена возле города Мецамор — примерно в 30 км к западу от Еревана. Она была введена в строй в 1980 году. На станции установлено два атомных энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440. В настоящее время функционирует только второй блок ААЭС, обеспечивая около 30−35% годовой выработки электроэнергии в республике.

Напомним, 12 июля на границе двух закавказских республик, в районе Тавушской области Армении и Товузского района Азербайджана, произошёл крупный вооружённый инцидент. По версии армянского военного ведомства, азербайджанские военнослужащие предприняли попытку нарушения государственной границы на автомобиле УАЗ. После предупреждения с армянской стороны азербайджанские военные, оставив автомобиль, вернулись на свои позиции, после чего противник открыл артиллерийский огонь, попытавшись захватить армянский опорный пункт. Однако ответным огнём азербайджанские военнослужащие были отброшены с занимаемых позиций, понеся потери в живой силе. Минобороны Азербайджана сообщило о двенадцати погибших военных со своей стороны. Армения признала гибель четырёх военнослужащих. Обе стороны заявляют о нанесении противнику серьёзного урона в живой силе и технике, уничтожении огневых точек и командных пунктов. Армянские СМИ утверждают о занятии вооружёнными силами республики новых боевых позиций на границе с Азербайджаном.