Минобороны России показало, как проходит внезапная проверка войск

Алексей Вольцев

Минобороны России опубликовало видео внезапной проверки армии, которая началась 17 июля по приказу главнокомандующего Владимира Путина и завершится 21 июля.

Всего к внезапной проверке привлечены около 150 тыс. военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.





Как уточнили в пресс-службе министерства, воинские части и подразделения, корабельные группировки Черноморского флота и Каспийской флотилии и авиационные соединения совершили марши в районы сосредоточения, вышли в назначенные районы, завершили передислокацию на оперативные аэродромы.

«В ходе выдвижения командиры и личный состав отработали вопросы отражения воздушного нападения, противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника, провели инженерную разведку маршрутов выдвижения», — говорится в сообщении.

В целом проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного уровня и масштаба на 35 полигонах, участках местности, 17 морских полигонах в акваториях Черного и Каспийского морей.

Главной целью проводимых мероприятий является «проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой».