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Минобороны России показало, как проходит внезапная проверка войск

Минобороны России показало, как проходит внезапная проверка войск

Минобороны России опубликовало видео внезапной проверки армии, которая началась 17 июля по приказу главнокомандующего Владимира Путина и завершится 21 июля.

Всего к внезапной проверке привлечены около 150 тыс. военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.


Как уточнили в пресс-службе министерства, воинские части и подразделения, корабельные группировки Черноморского флота и Каспийской флотилии и авиационные соединения совершили марши в районы сосредоточения, вышли в назначенные районы, завершили передислокацию на оперативные аэродромы.

«В ходе выдвижения командиры и личный состав отработали вопросы отражения воздушного нападения, противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника, провели инженерную разведку маршрутов выдвижения», — говорится в сообщении.

В целом проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного уровня и масштаба на 35 полигонах, участках местности, 17 морских полигонах в акваториях Черного и Каспийского морей.

Главной целью проводимых мероприятий является «проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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