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Папа Римский призвал Азербайджан и Армению достичь длительного мира

Папа Римский призвал Азербайджан и Армению достичь длительного мира

Папа Римский Франциск призвал Баку и Ереван к диалогу для «длительного мирного решения» конфликта между Арменией и Азербайджаном.

«С озабоченностью слежу за новым обострением в последние дни вооруженной напряженности в регионе Кавказа, между Арменией и Азербайджаном», — заявил он во время воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.

Папа Франциск выразил надежду на содействие международного сообщества и на то, что «посредством диалога и доброй воли сторон можно будет достичь длительного мирного решения на благо этих возлюбленных народов».

Понтифик пообещал молиться за семьи погибших при столкновениях на границе.

На армяно-азербайджанской границе в Товузском и Тавушском районах с 12 июля происходят столкновения. Стороны сообщают, что в результате боев погибли 12 азербайджанских и четверо армянских военных. Со стороны Армении также погиб один мирный житель.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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