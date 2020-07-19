Папа Римский призвал Азербайджан и Армению достичь длительного мира

Влада Некрасова

Папа Римский Франциск призвал Баку и Ереван к диалогу для «длительного мирного решения» конфликта между Арменией и Азербайджаном.

«С озабоченностью слежу за новым обострением в последние дни вооруженной напряженности в регионе Кавказа, между Арменией и Азербайджаном», — заявил он во время воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.

Папа Франциск выразил надежду на содействие международного сообщества и на то, что «посредством диалога и доброй воли сторон можно будет достичь длительного мирного решения на благо этих возлюбленных народов».

Понтифик пообещал молиться за семьи погибших при столкновениях на границе.

На армяно-азербайджанской границе в Товузском и Тавушском районах с 12 июля происходят столкновения. Стороны сообщают, что в результате боев погибли 12 азербайджанских и четверо армянских военных. Со стороны Армении также погиб один мирный житель.