Президент Сербии начал учиться на баскетбольного тренера

Влада Некрасова

Пятидесятилетний президент Сербии Александр Вучич решил получить образование баскетбольного тренера.

Как сообщил сам глава государства на своей странице в социальной сети Инстаграм, дополнительное образование ему необходимо для «исполнения детской мечты».

«В стремлении стать детским тренером по баскетболу, второй раз в жизни я стал студентом, на этот раз — Высшей спортивной школы, чтобы профессионально обучаться. Вы не поверите, как я счастлив, что через много лет я начинаю реализовывать свои детские мечты», — рассказал президент Сербии.

Отметим, глава Сербии не всегда был политиком, а в юности занимался баскетболом и футболом. Похоже, что увлечение так и не прошло — Вучич известен как болельщик белградского футбольного клуба «Црвена Звезда».

Однако пока большую часть времени ему все же приходится посвящать именно политике.

Как сообщало ИА Newstes, накануне Александр Вучич озвучил первые итоги дискуссий, которые прошли в Брюсселе между Белградом и Приштиной. Сербия потребовала рассекретить архивы косовских боевиков.