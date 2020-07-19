Счёт пошёл на миллионы: Иран вступает в фазу тотального заражения
Около 30−35 млн человек в Иране находятся под угрозой заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Об этом заявил в субботу, 18 июля, президент Ирана Хасан Роухани, ссылаясь на отчёт министерства здравоохранения страны.
По словам Роухани, ещё 30−35 млн жителей страны с населением более 83 млн могут заразиться Covid-19.
По официальным данным иранского ведомства здравоохранения на вечер 18 июля, в стране подтверждено более 271 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Иранский Минздрав прогнозирует, что число госпитализаций в будущем увеличится в два раза по сравнению с последними пятью месяцами, добавил Роухани.
Власти страны накануне восстановили недельные ограничения в Тегеране, включая запрет на проведение религиозных и культурных мероприятий, закрытие школ-интернатов, кафе, бассейнов, парков.
Сообщалось о 188 летальных исходах среди пациентов с коронавирусной инфекцией за последние 24 часа, в результате чего общее количество умерших достигло 13 979 человек.
С этого воскресенья 22 города и посёлка в юго-западной провинции Хузестан будут находиться под трёхдневным жёстким локдауном. По всей видимости, это решение связано не только с тяжёлой эпидемиологической ситуацией в данном регионе ИРИ, но и с прошедшими здесь на этой неделе протестами.
Минздрав ИРИ наиболее затронутыми распространением заболевания (красный цвет эпидемиологической опасности) указывает провинции Хузестан, Западный Азербайджан, Восточный Азербайджан, Курдистан, Керманшах, Бушер, Хорасан-Резави, Илам и Хормозган. Эпидситуацию в провинциях Тегеран, Исфахан, Мазендеран, Голестан, Хамедан, Альборз, Йезд, Ардебиль, Систан и Белуджистан, Керман иранское ведомство здравоохранения называет «тревожной». Ухудшение ситуации привело к тому, что некоторые ранее благополучные в эпидемиологическом плане иранские провинции были классифицированы как «красные» — самый высокий уровень по шкале риска с цветовой кодировкой Исламской Республики.
27 июня правительство Ирана запустило кампанию под названием «Я ношу маску» и призвало граждан строго соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией.
Каждые 33 секунды один житель Ирана заражается Covid-19, каждые 10 минут — умирает от этой болезни, озвучили ранее представители Минздрава ИРИ крайне неутешительную статистику.
Напомним, Иран стал эпицентром распространения коронавируса в Ближневосточном регионе. Первый случай инфицирования Covid-19 в стране был зарегистрирован 19 февраля в священном для шиитов городе Кум. В поисках баланса между охраной общественного здоровья и защитой экономики правительство президента Хасана Роухани воздержалось от тотальных блокировок городов, подобных тем, которые были введены во многих других странах, но пошло на закрытие школ и университетов, запретило культурные, религиозные и спортивные мероприятия. В стране с 20 апреля была возобновлена работа торговых центров и рынков. С 11 апреля в провинциях Ирана и с 18 апреля в его столице разрешена экономическая деятельность с «низким уровнем риска» (небольшие торговые точки и мастерские, фабричные производства).