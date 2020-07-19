Счёт пошёл на миллионы: Иран вступает в фазу тотального заражения

Влада Некрасова

Около 30−35 млн человек в Иране находятся под угрозой заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Об этом заявил в субботу, 18 июля, президент Ирана Хасан Роухани, ссылаясь на отчёт министерства здравоохранения страны.

«По данным Минздрава, примерно 25 миллионов иранцев были заражены коронавирусом, около 14 тысяч умерли. За последние 150 дней госпитализировано более 200 тыс. человек», — привёл глава правительства (посты президента и премьер-министра в Иране совмещены) неутешительную статистику на заседании Национального штаба по борьбе с коронавирусом, передаёт государственное информагентство IRNA.

По словам Роухани, ещё 30−35 млн жителей страны с населением более 83 млн могут заразиться Covid-19.

«Если отчёт основан на том факте, что 25 млн человек были заражены, то часть населения, которая составляет от 30 до 35 миллионов, в ближайшие месяцы будет под риском заражения», — отметил президент ИРИ.

По официальным данным иранского ведомства здравоохранения на вечер 18 июля, в стране подтверждено более 271 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Иранский Минздрав прогнозирует, что число госпитализаций в будущем увеличится в два раза по сравнению с последними пятью месяцами, добавил Роухани.

Власти страны накануне восстановили недельные ограничения в Тегеране, включая запрет на проведение религиозных и культурных мероприятий, закрытие школ-интернатов, кафе, бассейнов, парков.

Сообщалось о 188 летальных исходах среди пациентов с коронавирусной инфекцией за последние 24 часа, в результате чего общее количество умерших достигло 13 979 человек.

С этого воскресенья 22 города и посёлка в юго-западной провинции Хузестан будут находиться под трёхдневным жёстким локдауном. По всей видимости, это решение связано не только с тяжёлой эпидемиологической ситуацией в данном регионе ИРИ, но и с прошедшими здесь на этой неделе протестами.

Минздрав ИРИ наиболее затронутыми распространением заболевания (красный цвет эпидемиологической опасности) указывает провинции Хузестан, Западный Азербайджан, Восточный Азербайджан, Курдистан, Керманшах, Бушер, Хорасан-Резави, Илам и Хормозган. Эпидситуацию в провинциях Тегеран, Исфахан, Мазендеран, Голестан, Хамедан, Альборз, Йезд, Ардебиль, Систан и Белуджистан, Керман иранское ведомство здравоохранения называет «тревожной». Ухудшение ситуации привело к тому, что некоторые ранее благополучные в эпидемиологическом плане иранские провинции были классифицированы как «красные» — самый высокий уровень по шкале риска с цветовой кодировкой Исламской Республики.

27 июня правительство Ирана запустило кампанию под названием «Я ношу маску» и призвало граждан строго соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Каждые 33 секунды один житель Ирана заражается Covid-19, каждые 10 минут — умирает от этой болезни, озвучили ранее представители Минздрава ИРИ крайне неутешительную статистику.

Напомним, Иран стал эпицентром распространения коронавируса в Ближневосточном регионе. Первый случай инфицирования Covid-19 в стране был зарегистрирован 19 февраля в священном для шиитов городе Кум. В поисках баланса между охраной общественного здоровья и защитой экономики правительство президента Хасана Роухани воздержалось от тотальных блокировок городов, подобных тем, которые были введены во многих других странах, но пошло на закрытие школ и университетов, запретило культурные, религиозные и спортивные мероприятия. В стране с 20 апреля была возобновлена работа торговых центров и рынков. С 11 апреля в провинциях Ирана и с 18 апреля в его столице разрешена экономическая деятельность с «низким уровнем риска» (небольшие торговые точки и мастерские, фабричные производства).