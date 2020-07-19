Солодов подал документы для регистрации кандидатом в губернаторы Камчатки

Анастасия Иванова

Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов подал документы в избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата на предстоящие 13 сентября выборы главы региона, сообщается на официальном сайте избиркома края.

Ранее сообщалось, что документы о выдвижении на должность губернатора Камчатского края подали 16 кандидатов. Среди кандидатов на пост главы края представители 10 политических партий, а также шесть самовыдвиженцев. До 29 июля им предстоит пройти муниципальный фильтр – собрать в свою поддержку от 58 до 60 подписей муниципальных депутатов.