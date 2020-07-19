Стаю дельфинов освободили из ловушки на пляже в Одессе: выяснились любопытные детали

Влада Некрасова

Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Рано утром в воскресенье, 19 июля, завершилась спецоперация по освобождению из «пляжной западни» стаи черноморских дельфинов.

Как сообщили в департаменте муниципальной безопасности Одесского городского совета, сотрудники которого непосредственно участвовали в операции, «семейство дельфинов афалин благополучно покинуло акваторию пляжа около 4 часов утра». Сработала избранная специалистами тактика по «зачистке» пляжа от отдыхающих и всевозможных плавсредств, буйков, веревок и прочих «лишних» предметов.

Семь дельфинов уже на свободе и уплыли в открытое море.

Вместе с тем, мнения экологов касательно необходимости проведения данной операции разделились. Так, Владислав Балинский полагает, что эти умные млекопитающие намеренно выбрали это место для определенной изоляции, поскольку один из дельфинов был болен.

Он подчеркивает, что семья афалин (4−5 взрослых и двое малышей) зашла в акваторию пляжа еще три дня назад, так как один из дельфинов с трудом всплывал на поверхность для возможности нормального дыхания.

«Его постоянно сопровождает другой, которого периодически сменяет третий. Они подталкивают снизу больного дельфина, не давая ему запрокинутся на спину и помогая всплывать. Их не надо кормить, или показывать дорогу, семья целенаправленно выбрала большую защищенную от волн акваторию, так как это помогает им экономить силы на круглосуточную поддержку своего больного, — считает Балинский. — На наших глазах разворачивается трагедия, которая показывает всю „человечность“, интеллект и социальность дельфинов… Коль уж это семейство афалин попало под нашу опеку, мы должны им помочь. Для этого достаточно просто создать условия тишины (с чем в целом неплохо справляется водолазно-спасательная служба города, спасибо). Это даст шанс афалинам. Семья уйдет сама, когда один из ее членов выздоровеет… Вполне возможно, что больной дельфин-это самка которая не может разродится…».

Кто прав или более прав в данной ситуации, решать не нам. Как бы то ни было, животным помогли вернуться в естественную среду пребывания. А главное — проявили хоть какое-то сочувствие, что в наше непростое время немало.

Как сообщали «ФАКТЫ», у берегов Крыма нашли детенышей дельфинов с ножевыми ранениями.

Фото «Думская»