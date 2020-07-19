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В Днепре мужчина жестоко избил пассажирку маршрутки, у которой возник конфликт с пенсионерками (видео 18+)

В Днепре мужчина жестоко избил пассажирку маршрутки, у которой возник конфликт с пенсионерками (видео 18+)

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Днепре произошел настоящий трэш в маршрутном автобусе № 101А. Девушка, очевидно старающаяся соблюдать рекомендацию Минздрава о соблюдении социальной дистанции, заплатила за два места в автобусе, чтобы рядом никто не сидел.


Однако это вызвало агрессию двух пенсионерок (позднее к ним присоединился и мужчина). В результате девушку избили, разорвали на ней футболку и буквально выбросили из маршрутки.

Справедливости ради некоторые очевидцы отметили, что пассажирку решили высадить, поскольку она показалась пенсионеркам нетрезвой.

По информации ресурса Информатор.Днепр, все началось со словесной перепалки, однако затем пенсионерки «вошли в раж» — начали плевать на нее и материться. Через какое-то время за них решил «вступиться» мужчина, который он трижды (!) ударил девушку, от чего чего она ударилась о перила и стекло головой. После этого уже «бабули» вытолкали пострадавшую из автобуса, порвав ей футболку.

«Водитель и другие пассажиры не вмешались. Полицию на место не вызвали», — отмечает издание.

Видео выложили в городской паблик «Х@вый Днепр»



Напомним, ранее в Днепре отличился неадекватный пассажир автобуса № 38, который избил водителя за то, что он попросил предъявить удостоверение школьника его ребенка. А в начале карантина мужчина устроил драку в городском троллейбусе из-за просьбы водителя одеть маску.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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