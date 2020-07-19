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В курортной Затоке водный скутер убил туриста: подробности трагедии

В курортной Затоке водный скутер убил туриста: подробности трагедии

Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В субботу, 18 июля, в прибрежной зоне курортного поселка Затока Белгород-Днестровского района Одесской области, где в начале июля произошел массовый мор уток-нырков, погиб турист. По словам очевидцев, он плавал на резиновом плавсредстве, которое, вероятнее всего, взял напрокат.


В какой-то момент в курортника врезался водный скутер.

Потерпевшего госпитализировали, однако в больнице он скончался.

Известно, что погибший прибыл в Одесскую область с Днепропетровщины, ему было 42 года.

Информацию о трагедии подтвердили в полиции, добавив, что на месте происшествия уже работает следственно-оперативная группа.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 276 («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее на Херсонщине утонула трехлетняя девочка, купавшаяся в море на надувном матрасе.

Фото полиции

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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