В Подольске водитель Volkswagen гонялся за псом, пытаясь его задавить (видео 18+)

Влада Некрасова

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Подольске под Одессой водитель специально пытался наехать на собаку. Ранее в селе Пеньки на Хмельнитчине «поймали» пенсионеров, которые тянули пса на цепи за машиной.

В Одесском областном главке полиции сообщили, что водитель Volkswagen Passat ехал на большой скорости, когда ему под колеса попала овчарка. Вместо того, чтобы остановиться и оказать животному помощь, он развернулся и снова задел собаку, после чего уехал.

Травмированного пса осмотрел ветеринарный врач и оказал неотложную помощь. Сейчас животное находится в неравнодушных людей.

Полиция открыла уголовное производство по статье «Жестокое обращение с животным».

Видео 18+

Напомним, это не первая история издевательства над животными. Осенью 2019 года директор Хмельницкого областного архива Владимир Байдич привязал свою собаку к машине и тащил ее по дороге. От гибели животное спасли неравнодушные люди. По данному факту в судах до сих пор продолжается рассмотрение уголовного дела.

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