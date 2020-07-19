Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » В Подольске водитель Volkswagen гонялся за псом, пытаясь его задавить (видео 18+)

В Подольске водитель Volkswagen гонялся за псом, пытаясь его задавить (видео 18+)

В Подольске водитель Volkswagen гонялся за псом, пытаясь его задавить (видео 18+)

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Подольске под Одессой водитель специально пытался наехать на собаку. Ранее в селе Пеньки на Хмельнитчине «поймали» пенсионеров, которые тянули пса на цепи за машиной.


В Одесском областном главке полиции сообщили, что водитель Volkswagen Passat ехал на большой скорости, когда ему под колеса попала овчарка. Вместо того, чтобы остановиться и оказать животному помощь, он развернулся и снова задел собаку, после чего уехал.

Травмированного пса осмотрел ветеринарный врач и оказал неотложную помощь. Сейчас животное находится в неравнодушных людей.

Полиция открыла уголовное производство по статье «Жестокое обращение с животным».

Видео 18+

Напомним, это не первая история издевательства над животными. Осенью 2019 года директор Хмельницкого областного архива Владимир Байдич привязал свою собаку к машине и тащил ее по дороге. От гибели животное спасли неравнодушные люди. По данному факту в судах до сих пор продолжается рассмотрение уголовного дела.

135
Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Летние платья и круизные коллекции: смотрим новые лукбуки
Летние платья и круизные коллекции: смотрим новые лукбуки
Россия ответила на сообщения о своих наемниках и оружии в Ливии
Россия ответила на сообщения о своих наемниках и оружии в Ливии
СМИ: брак Гарика Харламова и Кристины Асмус мог разрушиться из-за Панина
СМИ: брак Гарика Харламова и Кристины Асмус мог разрушиться из-за
В России более 8,1 тысячи военных вылечились от COVID-19
В России более 8,1 тысячи военных вылечились от COVID-19
Вице-премьеры ЕАЭС обсудят в Москве евразийскую интеграцию
Вице-премьеры ЕАЭС обсудят в Москве евразийскую интеграцию
Ливийская сторона пока не подтвердила данные об освобождении двух россиян
Ливийская сторона пока не подтвердила данные об освобождении двух
Богатым регионам России предсказали более тяжелые последствия от кризиса
Богатым регионам России предсказали более тяжелые последствия от
"Проклятие" сериала "Хор": смерти, трагедии и скандалы, связанные с популярным сериалом
"Проклятие" сериала "Хор": смерти, трагедии и скандалы, связанные с
Штрафы за продажу насвая и снюса должны быть ощутимыми, считают в Госдуме
Штрафы за продажу насвая и снюса должны быть ощутимыми, считают в
Госдума хочет усилить контроль за финансами резидентов РФ
Госдума хочет усилить контроль за финансами резидентов РФ
Курды заявили о планах Турции перебросить сирийских боевиков в Азербайджан
Курды заявили о планах Турции перебросить сирийских боевиков в
Боевики и добровольцы могут пополнить ряды азербайджанской армии
Боевики и добровольцы могут пополнить ряды азербайджанской армии

Топ на сегодня

Ереван увидел в угрозах Баку признаки преступления против человечности
Ереван увидел в угрозах Баку признаки преступления против человечности
В Китае за сутки выявили 16 случаев COVID-19
В Китае за сутки выявили 16 случаев COVID-19
Зверская зараза: от кого пришли самые опасные болезни для человека
Зверская зараза: от кого пришли самые опасные болезни для человека
Президент Франции увидел признаки возвращения коронавируса
Президент Франции увидел признаки возвращения коронавируса
Аналитик объяснил, почему ЕС не хочет жертвовать "Северным потоком — 2"
Аналитик объяснил, почему ЕС не хочет жертвовать "Северным потоком —

Еще по теме

Привязали собаку к машине и волочили по дороге: пенсионеры отличились дикой выходкой на Хмельнитчине (фото +18)
В Сеть попало шокирующее видео, как живодер протащил по трассе пристегнутую к авто собаку
В Воронеже водитель помог стоящей посреди автотрассы собаке
В Белгородской области очевидцы спасли собаку, не дождавшуюся помощи от специальных служб