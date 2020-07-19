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Западная Украина оказалась под угрозой нового наводнения

Западная Украина оказалась под угрозой нового наводнения

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В западных областях Украины, которые в конце июня-начале июля пережили страшные ливни и паводки, снова ожидается непогода.


В Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях во второй половине дня 19 июля и ночью 20 июля ожидаются сильные ливни, сообщили в ГСЧС.

В Закарпатье уровень воды на малых водотоках и в верховьях рек может повыситься на 80 сантиметров. Есть вероятность подтопления пониженных мест, особенно в населенных пунктах, образования локальных селевых потоков и оползней переувлажненной почвы.

На реках бассейнов Сяна, Днестра ожидается подъем уровней воды до одного метра. Возможен выход воды на отдельных участках речных пойм. При значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

Реки Припять и Стоход в Волынской области могут затопить сельхозугодья, приусадебные участки в отдельных населенных пунктах Ратневского и Любешевского районов.

«20−21 июля, в связи с ожидаемыми осадками, в бассейнах Прута, Сирети ожидается изменение гидрологического режима с подъемами уровней воды на 0,2−0,7 м», — говорится в сообщении.

Напомним, по мнению специалистов, потоп в Западной Украине вызван вырубкой лесов в Карпатах.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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