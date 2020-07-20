Донбасс стал плацдармом для продвижения по службе российских генералов и офицеров
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»
Российские военные, которые участвуют в боевых действиях на Донбассе, быстро продвигаются по карьерной лестнице. Генералы и офицеры, которые первыми заходили на Донбасс, сейчас находятся в высшем военном эшелоне РФ.
Об этом в интервью сайту «Сегодня» заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.
По его словам, те из офицеров РФ, которые были на Донбассе в начале российской агрессии, сейчас командуют армиями или находятся в руководстве военных округов.
Кроме того, курсанты, слушатели и преподаватели военных училищ России тоже побывали на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
По информации Скибицкого, разведка фиксировала военных и курсантов из артиллерийской академии в Санкт-Петербурге. Они в 2017—2018 годах постоянно проходили практику в боевых условиях.
«ФАКТЫ» писали о том, что в Украине собрана информация о российских воинских подразделениях, бойцы которых «засветились» во время вооруженной агрессии РФ на Донбассе.
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