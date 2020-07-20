«Грузинская мечта» представила своих мажоритариев: Гахария обещает победить

Алексей Вольцев

Парламентские выборы в Грузии будут «в наивысшей степени демократичными», правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» достойно победит, заявил в ходе официальной церемонии представления партийных кандидатов-мажоритариев премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

«Разумеется, мы проведем эти выборы с наивысшей степенью демократии и „Грузинская мечта“ достойно победит в справедливой борьбе. Стране нужен этот успех», — заявил он.

Как отметил Гахария, «Грузинская мечта» сегодня дает старт предвыборной кампании.

«Мы уверены, что выиграем в этой кампании, эта победа станет успехом страны, потому что мы точно знаем, с какими проблемами сталкивается Грузия сегодня, мы точно знаем, на какие вызовы мы должны реагировать быстро и эффективно, у нас есть конкретный план. Мы не должны забывать, что пропорциональные выборы, достижение демократии, являются огромной ответственностью перед страной. Это ответственность политических партий, СМИ, гражданского общества и граждан», — сказал Гахария.

Отметим, что очередные парламентские выборы в Грузии состоятся 31 октября и единоразово пройдут по обновленной смешаной избирательной системе. Согласно принятым недавно конституционным поправкам и обновленному Избирательному кодексу, из 150 мест в парламенте 120 будут распределены между партиями, набравшими более 1% голосов избирателей, или между блоками, которые смогут получить как минимум столько процентов голосов, сколько субъектов входит в этот блок. Остальные места будут распределены между победителями из 30 одномандатных мажоритарных округов.

Что касается представленных сегодня кандидатов-мажоритариев правящей «Грузинском мечты», то восемь из 30 были выдвинуты в Тбилиси: Сабуртало — Давид Сергеенко (экс-министр здравоохранения Грузии), Ваке — Нодар Турдзеладзе (глава районной администрации Ваке), Глдани — Леван Кобиашвили(депутат парламента Грузии), Самгори — Созар Субари (советник премьера по вопросам регионального развития), Исани — Кахи Кахишвили (экс-министр пробации и исполнения наказаний Грузии, советник премьера), Мтацминда — Бека Одишария (депутат парламента Грузии), Надзаладеви — Михаил Кавелашвили (депутат парламента Грузии), Дидубе-Чугурети — Гия Вольский (вице-спикер парламента Грузии).

Отметим, что ранее т.н. обьединенноая оппозиция уже представила своих единых кандидатов в шести из восьми избирательных округов: Ваке — Елена Хоштария (один из лидеров партии «Европейская Грузия»), Глдани — Ника Мелия (председатель политсовета «Единого национального движения"-ЕНД), Самгори — Леван Хабеишвили (депутат сакребуло Тбилиси от ЕНД), Исани — Георгий Вашадзе (лидер партии «Новая Грузия»), Мтацминда — Шалва Шавгулидзе (лидер партии «Свободные демократы — Европейская Грузия», Надзаладеви — Шалва Нателашвили (лидер «Лейбористская партия Грузии»). По единым кандидатам в мажоритарных избирательных округах Дидубе-Чугурети и Сабуртало консультации оппозиции продолжаются.

Что же касается оставшихся 22 одномандатных округах по регионам Грузии, то правящая «Грузинская мечта» выдвинула следующих политиков: Зугдиди — Ираклий Чиковани (пресс-секретарь и советник премьер-министра Грузии по международным делам), Поти, Хоби, Сенаки — Ираклий Хахубия (депутат парламента Грузии), Абаша, Мартвили, Цаленджиха и Чхороцку — Александр Моцерелия (губернатор региона Самегрело — Земо-Сванети), Рустави — Нино Лацабидзе, Марнеули и Гардабани — Заур Даргали(мэр Марнеульского муниципалитета), Болниси, Дманиси, Тетрицкаро и Цалка — Гоги Мешвелиани(депутат парламента Грузии), Кутаиси — Заза Ломинадзе, Самтредия, Цхалтубо, муниципалитеты Вани и Хони — Гиви Чичинадзе (депутат парламента Грузии, бывший губернатор Имеретии), Сачхере, Чиатура и Харагаули — Паата Квижинадзе (депутат парламента Грузии), Зестафони, Багдати, Терджола и Ткибули — Бежан Цакадзе (бизнесмен), Гори и Каспи — Георгий Ходжеванишвили (губернатор региона Шида-Картли), Хашури и Карели — Заза Дугладзе (бизнесмен), Амбролаури, Они, Цагери, Лентехи и Местия — Гоча Энукидзе (депутат парламента Грузии), Ахалцихе, Адигени, Боржоми и Аспидза — Антон Оболашвили, Ахалкалаки и Ниноцминда — Самвел Манукян (депутат парламента Грузии), Батуми — Ресан Концелидзе (замглавы департамента полиции Аджарии), Кобулети — Заал Микеладзе (министр здравоохранения Аджари) Хуло, Шуахеви, Кеда и Хелвачаури — Анзор Болквадзе (депутат парламента Грузии), Мцхета, Душети, Казбеги и Тианети — Шалва Кереселиде (губернатор региона Мцхета-Мтианети), Озургети, Ланчхути и Чохатаури — Васил Чигогидзе, Телави, Ахмета, Лагодехи — Ираклий Кадагишвили(губернатор Кахетии), Гурджаани, Сагареджо, Сигнахи и Дедоплисцкаро — Давид Сонгулашвили.