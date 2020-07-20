Клишас и Карелова получили медали Столыпина за заслуги в законотворчестве

Анастасия Иванова

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и вице-спикер Совфеда Галина Карелова награждены медалями Столыпина I степени, следует из распоряжения правительства.

"За заслуги в законотворческой деятельности, направленной на решение стратегических задач социально-экономического развития страны, наградить медалью Столыпина П.А. I первой степени... заместителя председателя Совета Федерации Галину Карелову и... председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса",- говорится в документе.

Также за большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность награждены почётными грамотами правительства и благодарностями кабмина ряд других сенаторов, в том числе, Николай Журавлёв, Александр Бабаков, Любовь Глебова, Сергей Кисляк, Вячеслав Наговицын и Валерий Пономарёв. -0-