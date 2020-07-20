Король Салман госпитализирован: известна причина недуга саудовского монарха

Алексей Вольцев

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд был помещён в больницу в столице страны Эр-Рияде с воспалением жёлчного пузыря, передаёт сегодня, 20 июля, «Аль-Арабия».

В связи с госпитализацией 84-летнего монарха отложен визит в королевство премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи.

В эти часы король Салман, который вступил на престол в январе 2015 года, проходит медицинский осмотр, отмечает панарабский телеканал, не сообщая других подробностей.

Напомним, фактическим правителем крупнейшем арабской монархии является сын короля — 34-летний наследный принц Мухаммед бин Салман, совмещающий полномочия кронпринца с постом министра обороны.