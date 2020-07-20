Массовая эвакуация: в Днепре горело студенческое общежитие

Алексей Вольцев

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В известном своими суровыми нравами в маршрутках городе Днепр воскресный вечер прошел неспокойно: в студенческом общежитии вуза на улице Набережная Победы Соборного района города возник пожар.

Об этом сообщили в региональном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Уточняется, что примерно в 20:35 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в студенческом общежитии вуза на улице Набережная Победы.

«По указанному адресу направлены отделения 1 и 19 государственных пожарно-спасательных частей 8 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области», — сказано в сообщении.

Прибыв на место, спасатели установили, что возгорание возникло в одной из комнат общежития, расположенного на восьмом этаже 12-этажного здания.

«Огнем повреждена кровать и отделка комнаты на площади 5 кв.м. Пожар локализован в 20:48 и ликвидирован в 21:00. К тушению пожара привлечены 10 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области», — добавили спасатели.

К счастью, еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений проживающие в общежитии студенты — примерно 50 человек — самостоятельно выбежали на свежий воздух, поэтому обошлось без погибших и пострадавших.

Причина пожара устанавливается.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на днях в Харькове горела гостиница, находящаяся на улице Плехановской. Спасаясь от огня, один из проживающих в отеле постояльцев, 39-летний гражданин Иордании, выпрыгнул из окна номера на 4-м этаже и затем скончался в «скорой» от полученных травм.