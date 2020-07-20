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Молдавская оппозиция сорвала выступление премьера в парламенте

Молдавская оппозиция сорвала выступление премьера в парламенте

Парламент Молдавии прервал заседание, на котором рассматривался вотум недоверия кабинету министров Иона Кику, инициированный блоком ACUM (партии «Действие и солидарность», «Платформа Достоинство и правда»).

30-минутный перерыв потребовался для того, чтобы успокоить оппозиционных депутатов, пытавшихся сорвать выступление председателя правительства, который представлял отчет о работе кабмина. Они криком и топотом ног пытались заглушить речь Кику, в которой в частности говорилось о том, что его предшественники из кабмина лидера ПДС Майи Санду оставили бюджетников без зарплат и не сделали ничего, чтобы вернуть в госсобственность кишиневский аэропорт.

«Думаю, граждане видят, как вы возбудились из-за расторжения контракта о концессии кишиневского аэропорта», — прокомментировал Кику агрессивное поведение оппонентов.

После этого несколько парламентариев, недовольных выступлением Иона Кику, вышли к центральной трибуне, где начали спорить со спикером и премьером.

После неудачной попытки успокоить коллег, председатель парламента Зинаида Гречаная объявила перерыв на полчаса.

В эти минуты перед зданием парламента началась акция протеста. Протестующие скандируют «Долой мафиозное правительство», «Долой слуг Путина» и «Вон из страны». Демонстранты используют свистки и мегафоны. Полиция, вооруженная спецсредствами, находится в боевой готовности, они оттеснили участников акции, которые хотели проникнуть в учреждение. Люди считают, что как налогоплательщики им разрешено входить в любое государственное здание, когда они захотят. Они заверяют полицию в том, что не представляют угрозы для общественной безопасности и продолжают настаивать на идее предоставления им доступа в здание законодательного органа.

Как сообщало ИА Newstes, несмотря на то, что в парламенте Молдавии зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, депутаты собрались 20 июля на заседание, чтобы обсудить заявленный оппозицией вотум недоверия правительству Иона Кику. Сегодня утром стало известно, что у двух депутатов фракции «Шор» тест на Covid-19 дал положительный результат, а еще несколько оппозиционных политиков заявили о плохом самочувствии и ждут результатов анализов. Политформирование в полном составе ушло на самоизоляцию. Таким образом может оказаться, что у правоцентристов не будет достаточного количества мандатов (необходим 51 голос поддержки), чтобы отправить кабинет в отставку.

Фракции партий ППДП, ПДС и группа Pro Moldova раскритиковали решение начать работу законодательного собрания, потребовав отправить парламент в карантин, а уже после, в полном составе, вернуться к обсуждению вопроса доверия властям.

«Бандитская власть, будучи в агонии, пытается хитростью и нарушениями закона срочно рассмотреть вотум недоверия. Сегодня не должно было быть пленарного заседания, учитывая новые случаи Covid-19. Но этой власти плевать на закон, ей важно только спасти правительство», — заявил лидер фракции Pro Moldova Андриан Канду.
# Политика
По материалам: eadaily.com

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