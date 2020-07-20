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«Не звоночек, а набат!»: послом ФРГ в Польше стал сын элитного гитлеровца

«Не звоночек, а набат!»: послом ФРГ в Польше стал сын элитного гитлеровца

Блогеры обратили внимание на семейный бэкграунд нового посла Германии в Польше Арндта Фрайтага фон Лорингхофена.

Карьера фон Лорингхофена — образец продвижения по линии спецслужб. С 2007 по 2010 он служил заместителем директора Федеральной службы внешней разведки ФРГ (BND), а с декабря 2016 года был назначен первым помощником генсека НАТО по разведке и безопасности. В свое время он также служил в посольстве ФРГ в Москве.

Однако наиболее интересен тот факт, что отец дипломата-спецслужбиста Бернд фон Лорингхофен в Третьем рейхе был сотрудником, ответственным за подготовку отчетов для военного преступника Адольфа Гитлера. Фон Лорингхофен-старший был один из последних, кто видел фюрера в живых 29 апреля 1945 года. Захваченный британской армией 3 мая 1945 года фон Лорингховен провел 2,5 года в качестве военнопленного. Он не был обвинен в военных преступлениях, а после репатриации в январе 1948 года жил в Мюнхене, став издателем.

«Всё же немцы иногда очень хорошо умеют шутить. Дело даже не в том, что он был заместителем главы немецкой разведки, а в октябре 2016 года решением генсека НАТО Йенса Столтенберга был назначен первым в истории альянса главой разведки. А в том, что папа посла в 1945 году готовил отчеты Гитлеру и был в числе тех, кто видел фюрера в его последние минуты. А предок посла являлся великим магистром Тевтонского ордена. Это не звоночек даже, это набат», — высказал мнение российский журналист-полоновед Станислав Стремидловский.

ИА Newstes отмечает, что с 2014 года Германия назначает послами в Россию кадровых разведчиков, подобных фон Лорингхофену. С января 2014 года по сентябрь 2019 года германскую дипмиссию в Москве возглавил Рюдигер фон Фрич-Зеерхаузе, который с 2004 по 2007 год занимал пост замглавы Федеральной службы внешней разведки (BND). Сменщик Фрича на посту посла ФРГ в России — Геза Андреас фон Гайр — с 2010 по 2014 гг. также работал в ранге замруководителя BND.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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