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Президент Татарстана представил трех кандидатов в Совет Федерации

Президент Татарстана представил трех кандидатов в Совет Федерации
Президент Татарстана Рустам Минниханов представил в центризбирком республики сведения о трех кандидатах на должность сенатора от региона, сообщает "Бизнес Online".

Наделить полномочиями члена Совета Федерации предлагается одного из трех чиновников: вице-министра – министра образования и науки Рафиса Бурганова, министра транспорта и дорожного хозяйства Ленара Сафина или заместителя руководителя аппарата президента – главу департамента президента республики по вопросам внутренней политики Александра Терентьева.

По данным пресс-службы ЦИК Татарстана, в понедельник Минниханов подал документы для регистрации кандидатом на должность президента республики и представил главу своего избирательного штаба, которым стал заместитель председателя Госсовета республики Юрий Камалтынов.


сообщало, что в Татарстане планируют отказаться от индексации заработных плат госслужащих, что позволит бюджету республики сэкономить до 70 миллионов рублей.
# Политика
По материалам: ria.ru

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