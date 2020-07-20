Президент Татарстана представил трех кандидатов в Совет Федерации

Влада Некрасова

Президент Татарстана Рустам Минниханов представил в центризбирком республики сведения о трех кандидатах на должность сенатора от региона,сообщает "Бизнес Online".

Наделить полномочиями члена Совета Федерации предлагается одного из трех чиновников: вице-министра – министра образования и науки Рафиса Бурганова, министра транспорта и дорожного хозяйства Ленара Сафина или заместителя руководителя аппарата президента – главу департамента президента республики по вопросам внутренней политики Александра Терентьева.

По данным пресс-службы ЦИК Татарстана, в понедельник Минниханов подал документы для регистрации кандидатом на должность президента республики и представил главу своего избирательного штаба, которым стал заместитель председателя Госсовета республики Юрий Камалтынов.

сообщало, что в Татарстане планируют отказаться от индексации заработных плат госслужащих, что позволит бюджету республики сэкономить до 70 миллионов рублей.