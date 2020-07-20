Путин назначил двух заместителей главы Минюста

Лидия Мартынова

Президент России Владимир Путин назначил двух заместителей министра юстиции РФ, ими стали Андрей Логинов и Вадим Федоров, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Логинова Андрея Викторовича статс-секретарем - заместителем министра юстиции РФ. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.

Другим указом Путин назначил заместителем министра юстиции РФ Вадима Федорова. Данный документ также вступает в силу со дня его подписания, 20 июля.