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Путин назначил двух заместителей главы Минюста

Путин назначил двух заместителей главы Минюста
Президент России Владимир Путин назначил двух заместителей министра юстиции РФ, ими стали Андрей Логинов и Вадим Федоров, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Логинова Андрея Викторовича статс-секретарем - заместителем министра юстиции РФ. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.

Другим указом Путин назначил заместителем министра юстиции РФ Вадима Федорова. Данный документ также вступает в силу со дня его подписания, 20 июля.

# Политика
По материалам: ria.ru

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