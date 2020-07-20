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Российские сенаторы будут наблюдать за выборами президента Белоруссии

Российские сенаторы будут наблюдать за выборами президента Белоруссии
Российские сенаторы в качестве наблюдателей будут присутствовать на выборах президента Белоруссии по межпарламентской линии, в республику 8-9 августа направляются первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров и член этого же комитета Алексей Кондратьев, об этом сам Кондратьев сообщил РИА Новости.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, действующий глава государства Александр Лукашенко принимает в них участие. Всего кандидатами на высший государственный пост зарегистрированы пять человек. Сейчас проходит период предвыборной агитации, который продлится по 8 августа.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, сейчас проходит период предвыборной агитации, который продлится по 8 августа. "Я и Владимир Михайлович Джабаров 8-9 августа будем находиться в Белоруссии в качестве наблюдателей по линии межпарламентского сотрудничества", - сказал Кондратьев в понедельник.

# Политика
По материалам: ria.ru

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