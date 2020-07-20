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Спецназ ЮВО в горах Кубани предотвратил прорыв условного противника

Спецназ ЮВО в горах Кубани предотвратил прорыв условного противника

Группа спецназа соединения Южного военного округа (ЮВО) ВС России предотвратила прорыв диверсионно-разведывательной группы условного противника к аэродрому базирования оперативно-тактической авиации в Краснодарском крае. Применив комплексы разведки, управления и связи «Стрелец», станции ближней разведки СБР «Фара», спецназовцы вскрыли перемещение условных диверсантов в горной местности и вступили с ними в бой, сообщила накануне, 19 июля, пресс-служба Министерства обороны РФ.

В ходе выполнения задач по защите командных и полевых пунктов управления в рамках внезапной проверки боевой готовности были отработаны задачи патрулирования местности, организация засад и «секретов», совершение налётов и захват пленных. В роли условного противника в ходе учений выступила группа разведки соединения специального назначения, задачей которой был захват аэродрома и условное выведение из строя летательных аппаратов «противника».

Напомним, в соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина 17 июля в войсках ЮВО началась внезапная комплексная проверка боевой готовности (завершится 21 июля). К её мероприятиям привлечены объединения, соединения и воинские части округа. Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой. Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности.

Всего к внезапной проверке привлечены около 150 тыс. военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения. Как уточнили в минувшее воскресенье в пресс-службе Министерства обороны РФ, воинские части и подразделения, корабельные группировки Черноморского флота и Каспийской флотилии и авиационные соединения совершили марши в районы сосредоточения, вышли в назначенные районы, завершили передислокацию на оперативные аэродромы.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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