Тбилиси использует семью Гахеладзе для дестабилизации — КГБ Южной Осетии

Анастасия Иванова

Власти Грузии используют близких задержанного за незаконное пересечение границы и стрельбу в югоосетинских пограничников Зазы Гахеладзе для нагнетания максимального ажиотажа вокруг ситуации на границе. Об этом заявила пресс-служба Госкомитета безопасности Южной Осетии.

ИА Newstes сообщало, что Заза Гахеладзе был задержан 11 июля.

«Житель с. Квемо-Чала Каспского муниципалитета Грузии Гахеладзе Заза Михайлович, 1987 г. р., нарушив режим государственной границы, углубился на территорию Южной Осетии в окрестностях н. п. Ахмадз Ленингорского района. При появлении сотрудников югоосетинских пограничных органов нарушитель произвел по ним несколько выстрелов из помпового ружья 12 калибра. Ответным огнем Кахеладзе З. М. ранен в голеностоп и впоследствии задержан», — говорилось в сообщении КГБ.

Раненого госпитализировали и оказали ему медицинскую помощь.

Против Гахеладзе возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение границы и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

«Указанный инцидент, как и практически все имевшие место факты задержания жителей Грузии за нарушения пограничных режимов на государственной границе РЮО, официальный Тбилиси использует для нагнетания напряженности на межгосударственной линии соприкосновения», — заявляют в Цхинвале.

Членов семьи Гахеладзе грузинские власти используют, как считают в КГБ, публикуя их комментарии «в контексте политизированных и явно необъективных материалов».

Гахеладзе нужна не поддержка грузинского руководства и его западных кураторов, а помощь юристов, так как совершенное им деяние рассматривается с позиции уголовного законодательства РЮО, подчеркнули в комитете.