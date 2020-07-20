Тбилиси использует семью Гахеладзе для дестабилизации — КГБ Южной Осетии
Власти Грузии используют близких задержанного за незаконное пересечение границы и стрельбу в югоосетинских пограничников Зазы Гахеладзе для нагнетания максимального ажиотажа вокруг ситуации на границе. Об этом заявила пресс-служба Госкомитета безопасности Южной Осетии.
ИА Newstes сообщало, что Заза Гахеладзе был задержан 11 июля.
Раненого госпитализировали и оказали ему медицинскую помощь.
Против Гахеладзе возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение границы и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Членов семьи Гахеладзе грузинские власти используют, как считают в КГБ, публикуя их комментарии «в контексте политизированных и явно необъективных материалов».
Гахеладзе нужна не поддержка грузинского руководства и его западных кураторов, а помощь юристов, так как совершенное им деяние рассматривается с позиции уголовного законодательства РЮО, подчеркнули в комитете.