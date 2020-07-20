Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

У сотрудника Шевченковского суда Киева обнаружили COVID-19

У сотрудника Шевченковского суда Киева обнаружили COVID-19

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Коронавирусная инфекция, вспышка которой ожидается осенью, выявлена у сотрудника Шевченковского районного суда Киева.


Об этом говорится в сообщении пресс-службе судебной инстанции в Facebook.

«Сообщаем участникам судебных заседаний и посетителям суда, у одного из работников Шевченковского районного суда города Киева подтвержден диагноз COVID-19. Работники, непосредственно контактировавшие с больным, отправлены в самоизоляцию, с их дальнейшим тестированием на COVID-19», — предупредили в суде.

Отмечается, что в настоящее время руководство суда решает вопрос о проведении дезинфицирующих и профилактических мероприятий в суде.

По данным пресс-службы, Шевченковский райсуд продолжает работать в штатном режиме для обеспечения каждому доступа к правосудию.

В то же время в суде просят посетителей воздержаться от участия в судебных заседаниях, если слушания не предусматривают обязательного присутствия, а также от личного посещения суда для подачи исков, заявлений, жалоб, ходатайств и других обращений.

В суде просят граждан отнестись с пониманием к временным профилактическим мероприятиям и предлагают им воспользоваться возможностью подать свои заявления или другие обращения в суд через почтовый ящик, размещенный в фойе суда, сервисы «Электронного суда», с помощью почтовой связи, электронной почты.

Получить информацию о движении дела можно по телефонам, размещенным на официальном сайте суда.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на 20 июля в Украине подтверждено 59 493 случаев COVID-19, из них за сутки — 651. Прим этом 31 439 человек выздоровели, летальных исходов зафиксировано 1498. В то же время в мире число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом за сутки возросло более чем на 166 тыс., превысив 14 млн. человек.

2 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
Миронов заявил, что банки «просто вытаскивают из карманов россиян»
Миронов заявил, что банки «просто вытаскивают из карманов россиян»
Реконструкция аэропорта в Челябинске вновь не укладывается в график
Реконструкция аэропорта в Челябинске вновь не укладывается в график
Фестиваль "Золотая маска" возвращается к работе
Фестиваль "Золотая маска" возвращается к работе
Израиль атаковал цели на юге Дамаска, заявили в Минобороны Сирии
Израиль атаковал цели на юге Дамаска, заявили в Минобороны Сирии
"Британия раздроблена": политолог о цели антироссийского доклада Лондона
"Британия раздроблена": политолог о цели антироссийского доклада
Лондон ищет внешнего врага для решения внутренних проблем — эксперт
Лондон ищет внешнего врага для решения внутренних проблем — эксперт
"Мы принимаем бой": Кадыров ответил на санкции США фотографией с оружием
"Мы принимаем бой": Кадыров ответил на санкции США фотографией с
Президент Татарстана представил трех кандидатов в Совет Федерации
Президент Татарстана представил трех кандидатов в Совет Федерации
Названы громкие премьеры, ожидающие кинозрителей
Названы громкие премьеры, ожидающие кинозрителей
Кадыров и его 14 детей ответили Помпео: «Мы принимаем бой»
Кадыров и его 14 детей ответили Помпео: «Мы принимаем бой»
В Госдуму внесли проект о штрафах за угрозы при взыскании долгов
В Госдуму внесли проект о штрафах за угрозы при взыскании долгов

Топ на сегодня

Тбилиси использует семью Гахеладзе для дестабилизации — КГБ Южной Осетии
Тбилиси использует семью Гахеладзе для дестабилизации — КГБ Южной
Иран казнил обвиняемого в шпионаже на ЦРУ и передаче данных о Сулеймани
Иран казнил обвиняемого в шпионаже на ЦРУ и передаче данных о
Путин перенес Петербургский международный юридический форум
Путин перенес Петербургский международный юридический форум
Половиной богатств мира владеют 26 человек – ООН
Половиной богатств мира владеют 26 человек – ООН
Британский журналист, обвинявший тренера российского бойца UFC в неонацизме, извинился
Британский журналист, обвинявший тренера российского бойца UFC в

Еще по теме

Нацгвардия сняла охрану с Шевченковского райсуда Киева
Суд отказал в заочном аресте Гужвы
В Киеве мужчину осудили на 5 лет за звонки о «минировании»
Шести участникам погромов в Святошинском суде объявили о подозрении