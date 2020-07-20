Украинский нардеп: Киев испортил отношения с Ереваном, рьяно поддержав Баку

Анастасия Иванова

Никто не спорит с тем, что в силу многих причин украинская дипломатия не может солидаризоваться со всеми требованиями Армении. Но почему бы в этом случае не избрать для себя так часто не к месту применяемый принцип присоединения к позиции ЕС, который традиционно аккуратно балансирует между интересами Армении и Азербайджана со стоящей за его спиной Турцией? Об этом говорится в заявлении депутата Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олега Волошина.

Как сообщает портал AnalitikaUA.net, по словам нардепа о линейности и чрезмерной идеологизированности внешней политики Украины, к счастью, говорят всё больше. При этом всё чаще звучит убедительная аргументация того, что именно такая искусственная узость внешнеполитических подходов создаёт огромный отрыв от собственных национальных интересов, в защиту которых так любят выступать в Киеве поборники упомянутого ущербного курса.

«Ярким примером сказанного является позиция Киева в отношении Армении. Никто не спорит с тем, что в силу многих причин украинская дипломатия не может солидаризоваться со всеми требованиями Еревана. Но почему бы в этом случае не избрать для себя так часто не к месту применяемый принцип присоединения к позиции ЕС, который традиционно аккуратно балансирует между интересами Армении и Азербайджана со стоящей за его спиной Турцией? Так нет. В годовщину геноцида армян в Османской империи наш МИД выпустил заявление, которое будто бы для нас готовили в Анкаре», — сетует Волошин.

В условиях недавнего обострения в Нагорном Карабахе официальный Киев слишком очевидно встал на сторону Баку. Такая несбалансированность подходов имеет мало общего с желанием «поступать иначе, чем Россия», продолжает украинский парламентарий.

Налицо системное и серьёзное охлаждение отношений между Турцией и Евросоюзом в целом, а также Анкарой и Парижем, в частности. Произошедший в июне у ливийского побережья инцидент между военными кораблями Турции и Франции поставил членов НАТО на грань прямой конфронтации. К этому турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган с удовольствием добавил преобразование собора Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть. И Украина стала едва ли не единственной крупной христианской страной, промолчавшей по этому поводу, отмечает депутат Верховной рады.

«Демонстративное сближение Киева и Анкары не особо помогает в отношениях с Россией (у Владимира Путина с Эрдоганом своя очень непростая, но достаточно независимая от внешних факторов система взаимоотношений), но точно вредит доверительному диалогу с Парижем. И если мы не решились в условиях тупика в переговорах по Донбассу приблизить к себе Макрона через позицию относительно Турции, то что мешало хотя бы попытаться это сделать через крайне влиятельную армянскую диаспору во Франции? В итоге, она теперь, наоборот, обижена на позицию официального Киева, заявившего в мае, что геноцид армян „стал побочным продуктом Первой мировой войны“. Когда во главу угла ставится принцип „страны, поддерживающие хорошие отношения с Россией, автоматически становятся нашими врагами“, никакой эффективной внешней политики быть не может. И касается это не только Армении, но и многих стран СНГ, Сербии, Израиля, Китая, Кубы и т. д.», — заключает Волошин.

Как сообщало ИА Newstes, посол Украины в Армении Иван Кулеба был вызван 14 июля в Министерство иностранных дел республики в связи с распространённым за день до этого заявлением украинского внешнеполитического ведомства. За день до этого официальный Киев выразил глубокую обеспокоенность в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе. Вместе с тем украинская сторона не удержалась от указания вместе со своей «глубокой обеспокоенностью» на необходимость политического урегулирования ситуации «на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в рамках её международно признанных границ». В МИД Армении сообщили, что украинского посла принял заместитель министра иностранных дел Шаварш Кочарян и представил Ивану Кулебе (отец нынешнего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. — Ред.) оценку внешнеполитического ведомства республики в связи с заявлением МИД Украины. «В ходе встречи заместитель министра иностранных дел (Армении) также проинформировал посла о начатых азербайджанскими вооружёнными силами с 12 июля нарушениях режима прекращения огня в северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы, о последовательном и целенаправленном обстреле гражданской инфраструктуры и мирного населения, а также о ситуации, сложившейся в результате агрессивных действий Азербайджана», — говорилось в сообщении.

Напомним, в угоду своему однобокому взгляду на защиту собственной «территориальной целостности» Киев в последние годы не раз выступал с дипломатическими инициативами, которые противоречат национальным интересам Армении. И дело далеко не только в известной позиции нынешних украинских властей в вопросе путей урегулирования карабахского конфликта. Так, весной этого года в МИД Украины отметились призывом к должностным лицам страны отказаться от упоминания геноцида армян в османской Турции.

12 июля на границе двух закавказских республик, в районе Тавушской области Армении и Товузского района Азербайджана, произошёл крупный вооружённый инцидент. По версии армянского военного ведомства, азербайджанские военнослужащие предприняли попытку нарушения государственной границы на автомобиле УАЗ. После предупреждения с армянской стороны азербайджанские военные, оставив автомобиль, вернулись на свои позиции, после чего противник открыл артиллерийский огонь, попытавшись захватить армянский опорный пункт. Однако ответным огнём азербайджанские военнослужащие были отброшены с занимаемых позиций, понеся потери в живой силе. Минобороны Азербайджана сообщило о двенадцати погибших военных со своей стороны. Армения признала гибель четырёх военнослужащих. Обе стороны заявляют о нанесении противнику серьёзного урона в живой силе и технике, уничтожении огневых точек и командных пунктов. Армянские СМИ утверждают о занятии вооружёнными силами республики новых боевых позиций на границе с Азербайджаном.