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В аэропорту Одессы запускают тестирование на COVID-19: что важно знать

В аэропорту Одессы запускают тестирование на COVID-19: что важно знать

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Со вторника, 21 июля, в аэропорту «Одесса» заработает пункт, где путешествующие смогут сдать анализы для ПЦР-тестирования — отрицательный результат даст возможность украинцам избежать двухнедельной самоизоляции после возвращения на родину из стран «красной зоны».


Как сообщает администрация одесского аэропорта, пункт по забору биоматериалов будет располагаться в медпункте. Им смогут воспользоваться пассажиры международных рейсов, а также авиарейсов, прибывающих из «Борисполя».

«При отрицательном результате путешественники смогут через 24−48 рабочих часов (в зависимости от времени сдачи анализов) завершить самоизоляцию», — говорится в сообщении.

Алгоритм действий таков:


в течение 24−48 рабочих часов после забора анализов лаборатория вносит результат тестирования в электронную систему Центра общественного здоровья Украины;
данные автоматически синхронизируются с сервисом «Дій вдома»;
сервис «Дій вдома» сообщает пассажиру о возможности прекращения самоизоляции.

Такой же пункт для прилетающих в Украину должны открыть и в аэропорту «Борисполь».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 15 июля украинцы могут посещать Мальдивские острова. Туристы могут тестироваться на коронавирус и не проходить обсервацию. ПРЦ-тесты обязательны только для тех, у кого выражены симптомы ОРВИ.

14 Сделайте "ФАКТЫ"
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# Украина
По материалам: fakty.ua

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