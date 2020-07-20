В Калмыкии начальник ИК покровительствовал тюремной ячейке ИГИЛ

Лидия Мартынова

В Калмыкии задержан начальник исправительной колонии № 2 в поселке Яшкуль Павел Батаев. Батаеву инкриминируют пособничество террористической организации ИГИЛ (запрещена в России) и получение от террористов крупных взяток. По материалам дела, Батаев со своим заместителем Артуром Цамаевым покровительствовал в стенах колонии ячейке ИГИЛ, созданной в 2013 году уроженцем Дагестана Шахбаном Гасановым, отбывавшим наказание за незаконный оборот оружия. Об этой ячейке ранее сообщало ИА Newstes

Ячейка через интернет пропагандировала идеи терроризма, вовлекала в свои ряды осужденных. Вышедший на свободу в 2015 году Гасанов продолжил руководить ячейкой. Ячейка — или как называют такие сообщества, «тюремный джамаат» — продолжила действовать после того, как ее основатель в марте 2015 года был ликвидирован в Хасавюрте при попытке убийства сотрудника полиции. Через «тюремный джамаат» прошли более 100 осужденных колонии № 2. После выхода на свободу члены «тюремного джамаата» основывали террористические сообщества по месту жительства.

ИК в поселке Яшкуль — колония строгого режима, пользоваться мобильными телефонами и интернетом осужденным в колонии запрещено. Выход в интернет террористам обеспечивали за взятки Батаев и Цамаев. Данные сотрудники ФСИН нелегально предоставляли членам ячейки мобильные телефоны, планшеты, запрещённую экстремистскую литературу, аудио- и видеоматериалы, символику террористических организаций. В материалах дела говорится, что Батаев и Цамаев за взятки проносили осужденным запрещенные в колонии вещества. К таковым обычно относят спиртное, наркотики и т. д.

«Также участников сообщества заблаговременно информировали о планируемых обысках и досмотрах», — сообщает Следственный комитет России.

Деятельность «тюремного джамаата» была прекращена в декабре 2019 года. Начальник колонии задержан в ходе мероприятий, проводимых Следственным комитетом России, УФСБ по Республике Калмыкия, прокуратурой Калмыкии и Главным оперативным управлением ФСИН. Павел Батаев находится под стражей, ожидает вынесения ему судом меры пресечения. Артуру Цамаеву обвинение предъявлено в СИЗО, где он находится под стражей по другому уголовному делу. Устанавливаются другие возможные фигуранты дела из числа действующих или бывших сотрудников ИК № 2.