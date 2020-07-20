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В Киеве прогремел взрыв в кафе: первые детали ЧП

В Киеве прогремел взрыв в кафе: первые детали ЧП

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В понедельник, 20 июля, в Киеве в помещении кафе, находящегося в Деснянском районе, произошел взрыв. Ранее возле станции метро «Шулянская» взорвалась урна с мусором.


В полиции Киева сообщили, что взрыв прогремел в заведении на улице Беломорской. По предварительным данным, взорвался предмет, который находился в оставленной в заведении спортивной сумке. Люди не пострадали.

Как сообщает OBOZREVATEL, взрыв произошел в кафе Burger Sushi Point, расположенном возле станции метро «Лесная» на территории «Дарынка».

Ранее сообщалось, что студента, который получил ранения при взрыве возле станции метров «Шулянская» прооперировали.

В эти же дни в Николаеве мужчина бросил с крыши многоэтажного здания боевую гранату — она взорвалась, повредив окна квартир, фасады, гараж и автомобиль.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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