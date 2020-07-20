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Власти Польши обещают реполонизировать прогерманские СМИ к 2023 году

Власти Польши обещают реполонизировать прогерманские СМИ к 2023 году

Президент правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский объявил, что СМИ будут реполонизированы до конца текущего срока сейма.

Накануне Качиньский вернулся к обсуждению одного из самых раскрученных популистских предвыборных лозунгов — реполонизации республиканских и региональных СМИ, большинство из которых, несмотря на польскоязычность, принадлежит германским медиахолдингам. В эфире «Первой программы» Польского радио лидер «ПиС» привёл пример опять-таки из ФРГ:

«В Германии выкуп одного не очень влиятельного бренда вызвала резкую реакцию, и поэтому бренд вернулся в руки немцев».

При этом Ярослав Качиньский не раскрыл подробности, как будет выглядеть этот процесс, подчеркнув лишь, что «в настоящее время проводится анализ и обсуждение концепции реполонизации СМИ». Вместе с тем, политик уверен, что процесс реполонизации СМИ будет осуществлён до конца текущего срока сейма (следующие выборы польского парламента пройдут в 2023 году. — ИА Newstes)

ИА Newstes дополняет, что сегодня германским концернам принадлежит до 90% польской печати, новостных порталов, а также общенациональных радио- и телестанций. В частности, крупнейший германский холдинг Axel Springer издаёт в Польше журналы Forbes и Newsweek, таблоид Fakt, спортивный журнал Przegląd Sportowy, а также популярный портал Onet.pl.

В свою очередь бывший вице-премьер Польши Ярослав Говин, комментируя идею реполонизации СМИ, заявил, что «это не самые важные вопросы на данный момент».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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