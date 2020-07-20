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Жара и грозы: прогноз погоды на начало рабочей недели

Жара и грозы: прогноз погоды на начало рабочей недели

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В ближайшие дни в Украине ожидается сухая и солнечная погода. Ливни с грозами накроют запад и юг страны.


По прогнозу Укргидрометцентра, в понедельник, 20 июля, в западных и южных областях ожидаются сильные дожди, местами с грозами и градом. На западе температура воздуха будет в пределах +22-+24 градусов, на остальной территории до +27-+28, на юге — до +32.

Во вторник, 21 июля, запад Украины снова будут заливать ливни, которые плавно захватят Житомирскую, Винницкую, Черниговскую и Киевскую области. Температура воздуха сохранится в тех же пределах, что и 20 июля.


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# Украина
По материалам: fakty.ua

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