Армия и флот Греции в повышенной боеготовности: «Эрдоган ускоряет события»

Влада Некрасова

Вооружённые силы Греции приведены в повышенную боеготовность из-за намерений Турции начать буровые работы недалеко от острова Кастелоризо. По данным греческой газеты «Катимерини», гидрографические службы Турции сообщила об исследованиях южнее и восточнее Кастелоризо с сегодняшнего дня и до 2 августа. В Анкаре было объявлено, что исследовательское судно Oruc Reis будет находиться в районе указанного острова.

За последние несколько часов возросла активность на турецкой военно-морской базе «Аксаз», оттуда вышли 15 кораблей, что вызвало тревогу как в Афинах, так и на военном флоте Греции, который находится в состоянии повышенной готовности. В районе фиксируется и активность турецкой боевой авиации.

Начальник Генштаба ВС Греции генерал Константинос Флорос срочно возвращается в Афины с Кипра, куда он приехал накануне, в годовщину турецкого вторжения на север острова в 1974 году.

«Афины готовы к эскалации общего кризиса в Восточном Средиземноморье в период до начала осени, так как в последнее время появляются признаки того, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет ускорить развитие событий в регионе. Возможное повышение турецкой активности будет направлено либо на предотвращение соглашения о демаркации исключительной экономической зоны (ИЭЗ) между Грецией и Египтом, либо на ускорение развития событий перед (президентскими) выборами в США и пока европейцы работают в летних темпах», — пишет газета.

Остров Кастелоризо оказался в центре споров Греции и Турции о разграничении морских зон и определении исключительной экономической зоны. Как указывал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, крошечный остров Кастелоризо площадью в 10 квадратных километров, который находится в двух километрах от побережья Турции и на расстоянии 570 километров от греческого континентального государства, не может иметь континентальный шельф или ИЭЗ площадью в 40 тысяч квадратных километров. Турецкие чиновники считают недопустимым, что остров создает зону морской юрисдикции в 4 тысячи раз больше, чем его собственная площадь. Греция в свою очередь заявляет, что Кастелоризо — населенный остров, он имеет те же права в морских зонах, что и континентальные территории, независимо от его размера.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил на прошлой неделе, что Анкара начнёт сейсмологические исследования и буровые работы в средиземноморской акватории, на которую распространяется соглашение между Турецкой Республикой и международно признанным Правительством национального согласия (ПНС) Ливии.

Как сообщало ИА Newstes, Турция должна прекратить работы по добыче природных ресурсов в водах Восточного Средиземноморья, если власти этой страны рассчитывают на прогресс в отношениях с Европейским союзом, заявил сегодня, 21 июля, министр иностранных дел Германии Хайко Маас, находясь с визитом в Греции. «Что касается бурения Турции в Восточном Средиземноморье, у нас очень чёткая позиция: международное право должно соблюдаться, поэтому прогресс в отношениях между ЕС и Турцией возможен только в том случае, если Анкара прекратит провокации в Восточном Средиземноморье», — заявил глава немецкой дипломатии в Афинах.

Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн, Греция и Кипр ранее в этом месяце призвали Организацию Объединённых Наций не регистрировать соглашение о морских границах, подписанное между Турцией и ПНС Ливии. Пять указанных стран направили вербальную ноту (в дипломатической практике означает документ, который должен быть принят во внимание. — Ред.) в Секретариат ООН, подчеркнув, что сделка Анкары и правительства в Триполи является «незаконной» и поэтому не может быть зарегистрирована во всемирной организации.

27 ноября 2019 года Турция и ПНС Ливии во главе с Фаизом Сараджем подписали меморандум о взаимопонимании в отношении морских границ в Средиземном море. Как напоминается в пятисторонней ноте, согласно ст. 102 Устава ООН, любой международный договор и соглашение, заключённые любым членом организации, должны быть при первой возможности зарегистрированы в Секретариате ООН и им опубликованы.

Кипр, Египет, Франция, Греция и Объединённые Арабские Эмираты в мае этого года в своём совместном заявлении осудили «незаконную деятельность» Турции и её «экспансионизм» в поисках природного газа в кипрских водах.

Напомним, в июле 2019 года главы МИД стран ЕС одобрили пакет санкций против Турции, связанный с незаконным бурением шельфа у побережья Кипра. Турция в ответ на рестрикции заявила о намерении активизировать геологоразведочную деятельность в районе Кипра. Анкара оспаривает границы исключительной экономической зоны Кипра.