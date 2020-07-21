Аваков заявил, что луцкий террорист не был пациентом психбольницы: что известно о Максиме Кривоше

Лидия Мартынова

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Луцк, где «Максим Плохой» захватил в заложники пассажиров автобуса, выехала мать его 15-летнего сына.

Об этом сообщает «Суспільне», журналистам которого удалось пообщаться с подростком. Он назвал свои отношения с отцом «более-менее нормальными» и добавил, что подобного от него не ожидал.

Тем временем в Луцке на брифинге министр внутренних дел Арсен Аваков подтвердил, что правоохранители связались с семьей «Максима Плохого». По его словам, информация о том, что взявший в заложники людей мужчина лечился в психиатрической лечебнице, не отвечает действительности. По словам Авакова, с захватившим заложников мужчиной удалось установить контакт.

А t1.ua, ссылаясь на бывших соучеников луцкого террориста, сообщает, что в июле 2013 года погибла мать «Максима Плохого» — она ехала в маршрутке, в которую врезался туристический автобус. А его отец умер около десяти лет назад.

«После девятого класса наши дороги разошлись. Мы слышали, что Максим связался с плохой компанией. А потом были шокированы, когда узнали, что нашего Максима посадили… Тогда его, если я не ошибаюсь, посадили на десять лет», — рассказала одноклассница луцкого террориста, попросившая не называть ее имени.

Эксклюзивное интервью с доктором и писателем Виталием Лозовским, с который Максим Кривош обсуждал свою книгу, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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